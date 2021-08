Delfts blauwe Johan Cruijff Arena binnen twee dagen uitverkocht

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Johan Cruijff Arena heeft Royal Delft een miniatuurversie van het stadion in Delfts blauw uitgevoerd. Het kleinood, te koop in een gelimiteerde oplage van 500 exemplaren voor 154 euro, was binnen de kortste keren uitverkocht. ‘Toen we maandag om 12 uur live gingen, knalde onze website er direct uit.’

“De traditie van Delfts blauwe huisjes is bij het grote publiek alleen nog maar bekend van de KLM-huisjes, maar die worden in opdracht van Bols in China geproduceerd voor een paar dollar per stuk,” stelt Joffrey Walonker, design manager Royal Delft, waar sinds 1653 aardewerk wordt geproduceerd. “Wij maken grandeurproducten van Delfts blauw; unieke, genummerde exemplaren, die met de hand worden beschilderd.”

Een groot deel van de omzet van Royal Delft komt uit toerisme, met name uit de hoek van rijke Aziaten en Amerikanen die naast Amsterdam ook Delft aandoen. “Vóór corona ontvingen we zo’n 140.000 toeristen per jaar. Tijdens de crisis zijn we naar alternatieven gaan zoeken; we zijn wat vingeroefeningen gaan doen, en toen zagen we dat er kansen lagen bij het voetbal. We hebben toen onder meer een aantal stadions gemaakt, waaronder de Arena, maar dat is vervolgens blijven liggen.”

Mét jubileumlogo

Totdat Walonker eind april werd gebeld door de marketing manager van de Johan Cruijff Arena dat ze in september een jubileum te vieren hadden. “Normaal gesproken duurt het ontwikkeltraject voor een miniatuur veel langer, maar omdat wij een jaar eerder al het een en ander hadden geprobeerd, konden we veel sneller schakelen.”

Royal Delft had echter de ‘kale’ Arena uit 1996 als basis genomen, terwijl de Johan Cruijff Arena de afgelopen jaren een facelift heeft ondergaan. “Op hun verzoek hebben we alle nieuwe elementen toegevoegd, waaronder het jubileumlogo – dat was een fluitje van een cent.”

Twee weken geleden, bij de start van de festiviteiten, konden certificaathouders als eerst intekenen op de Delfts blauwe Johan Cruijff Arena. Sinds afgelopen maandag was het 13 bij 9.5 bij 5 centimeter grote stadion ook verkrijgbaar zonder exclusieve kortingscode. “Er waren binnen een week al 175 exemplaren gekocht door de certificaathouders, maar toen we maandag om 12 uur live gingen, knalde onze website er direct uit. We waren binnen twee dagen uitverkocht.”

Doorverkocht op Marktplaats

“Er worden ook Arena’s vanuit het buitenland besteld door Nederlanders,” jubelt Walonker. “Hoe lang geleden is het dat Nederlanders geld aan Delfts blauw hebben uitgegeven? We zagen het direct hard weglopen. Er zitten ook speculanten tussen, want onze Arena wordt inmiddels ook al voor een veelvoud op Marktplaats doorverkocht. Het kan overigens nog veel gekker: eerder dit jaar hadden we een samenwerking met Supreme, een skateboardwinkel en kledingmerk uit New York; onze Delfts blauwe borden van 4200 dollar waren binnen twintig seconden weg.”

Er wordt hard gewerkt aan de productie van de 500 exemplaren. Als alles volgens planning verloopt, gaan de eerste exemplaren eind september de deur uit. En ondertussen hoopt Walonker met de Johan Cruijff Arena afspraken te kunnen maken over een ‘tweede druk’: “Wij willen wel, maar zonder hun toestemming kunnen we niks doen. Zij zijn de licentiehouder. Maar we hebben een heel vlotte, prettige samenwerking en het resultaat is ernaar, dus het komt vast goed.”