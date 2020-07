Delen van de Wallen worden bij topdrukte afgesloten

De gemeente gaat er vanaf komend weekeinde op toezien dat de afstandsregels op de Wallen in acht worden genomen, ook nu het er weer drukker wordt. Dat gebeurt onder meer via de inzet van hosts, die delen van het Wallengebied in het uiterste geval kunnen afsluiten.

Dat schrijft het stadsdeel Centrum in een brief aan de bewoners van het gebied. Mensen die in een tijdelijk afgesloten straat wonen, kunnen te allen tijden wel hun huis in, benadrukt het stadsdeel.

Kort geleden waren de Wallen, voorheen het drukste stukje Amsterdam, nog stil en uitgestorven. Maar nu Nederland en grote delen van Europa ontwaken uit de lockdown, wordt het ook in het centrum van Amsterdam weer drukker.

De topdrukte van voor de coronacrisis is nog lang niet wedergekeerd, maar zover hoeft het ook niet te komen om de afstandsregels niet meer te kunnen handhaven. De gemeente wil voorkomen dat de 1,5 meter niet langer haalbaar is en gaat hosts inzetten om bezoekersstromen in goede banen te leiden.

Dat begint met monitoren: scherp in de gaten houden of de afstandsregels in het geding zijn. Bestaat daarover twijfel, dan ‘doseren hosts in drukke stegen de toestroom’, schrijft de gemeente.

Toegangswegen afsluiten

Daar blijft het niet bij. De hosts worden ook ingezet bij de toegangswegen van het Wallengebied, waar zij kunnen besluiten om nog maar een beperkt aantal mensen binnen te laten. Mocht het echt te druk worden en kan de 1,5 meter niet langer worden gehandhaafd, dan is het mogelijk dat ‘de hosts tijdelijk ervoor zorgen dat het publiek om het gebied heen loopt’. Oftewel: de Wallen, of delen daarvan, gaan voor even op slot.

Vanaf vrijdag 10 juli gaan de hosts voor het eerst op pad. Hosts op de Wallen zijn overigens niet nieuw: ze werden onder meer al ingezet om bezoekers aan te spreken op hun gedrag.