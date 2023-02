Delen Amsterdam-Noord voegen zich bij duurste woonbuurten van de stad

Woningen op de Buiksloterdijk. Beeld ANP / Kim van Dam

Rondom de Nieuwendammerdijk, Buiksloterdijk en een stukje van Kadoelen is de prijs vorig jaar opgelopen tot ruim 11.000 euro per vierkante meter. Die prijzen zijn vergelijkbaar met woningen aan de chique zuidkant van het Vondelpark, bijvoorbeeld in de Van Eeghenstraat.

In 2021 konden de populaire dijken in Noord qua prijzen ook al wedijveren met de duurdere stukken aan de andere kant van het IJ. Verschil met toen is dat destijds ook delen van Centrum tot de duurste plekken van de stad behoorden. Dat is nu niet meer zo.

Wat verder opvalt, maar geen verrassing is, is dat de duurste huizen vooral binnen de Ring liggen. De gemiddelde vierkantemeterprijs is daar voor veel woningen opgelopen tot tussen de 9000 en 11.000 euro. In grote delen van West, Zuid, en Centrum betaal je deze prijs. In Oost ligt de gemiddelde vierkantemeterprijs lager: meestal tussen de 7500 en 9000 euro.

De beter betaalbare woningen staan onder andere in Zuidoost, waar rondom de Bijlmer nog 3750 tot 4500 euro per vierkante meter betaald wordt. Ook in stadsgebied Weesp, de Molenwijk en Banne in Noord en Nieuw-West staan nog woningen te koop met vergelijkbare vierkantemeterprijzen.

Dalende prijzen

De verwachting is dat de huizenprijzen komend jaar zullen dalen. Vorig jaar daalden de huizenprijzen in Amsterdam al met bijna tien procent. Dit komt onder andere door de stijgende hypotheekrente en inflatie.

Voor dit jaar verwacht ABN Amro dat koophuizen nog eens zes procent aan waarde zullen verliezen en volgend jaar vier procent. Hoogleraar huisvesting Peter Boelhouwer verwacht dat dit in Amsterdam zelfs nog hoger zal liggen, zei hij eerder in Het Parool. “De meest verhitte woningmarkten reageren het meest extreem. In steden als Amsterdam stegen de prijzen het hardst, nu dalen ze het meest. In andere regio’s gebeurt dat later en in mindere mate; een soort rimpeleffect.”

