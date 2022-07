Delen A10 en A4 vanaf eind juli dicht: vertraging van een uur

Werkzaamheden bij Zuidasdok. Beeld Joris van Gennip

‘De A10 Zuid (zuidzijde) verandert deze zomer in een grote bouwplaats,’ is op de website van het project te lezen. Tussen 22 juli en 3 augustus zijn de A4 en A10 Zuid richting Utrecht vanaf knooppunt Badhoevedorp afgesloten tot oprit S109.

Rijkswaterstaat zegt dat automobilisten tijdens de afsluiting rekening moeten houden met extra reistijd die kan oplopen tot een uur, ook al vinden de werkzaamheden plaats tijdens de zomervakantie, wanneer er minder verkeer op de weg is. Verkeer zal om moeten rijden via de A9 en A5, maar de capaciteit van deze wegen is onvoldoende om al het verkeer op te vangen. Daarom wordt geadviseerd aan weggebruikers die thuis kunnen werken, om dat in die periode zo veel mogelijk te doen.

Er worden tijdens de afsluiting 135 funderingspalen in de grond geslagen en zo’n 340 ton aan damwanden geplaatst voor de bouw van de tweede passage voor station Zuid, de Brittenpassage. Om dit mogelijk te maken moet de A10 Zuid over een lengte van zo’n 100 meter worden afgegraven.

Vertraging

De afsluiting begint op 22 juli om 22.00 uur en eindigt op woensdag 3 augustus voor de ochtendspits, mits er geen vertraging ontstaat. Dat is bij Zuidasdok soms een probleem. Het project zou in 2028 af moeten zijn, maar liep eerder vast in een ruzie tussen bouwers en Rijkswaterstaat over stijgende kosten door de oplopende prijzen voor bouwmaterialen en oponthoud door het tekort aan bouwvakkers. In 2019 werd de aannemerscombinatie die aan het project werkte naar huis gestuurd. Nu staat de oplevering van het project voor 2036 gepland, acht jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was.

Ook over de kosten is nog het nodige gesteggel. Die waren ooit begroot op 990 miljoen euro, werden opgehoogd naar 2,1 miljard euro en inmiddels gaat het project naar verwachting 3,3 miljard euro kosten. En dan is er nog altijd een gat in de begroting van 1,2 miljard euro, waarvan nog niet bekend is wie dat gaat betalen. Pas als bekend is wie dat voor zijn rekening neemt, kan de verbouwing van het NS-station, de aanleg van de tunnels en al het andere werk definitief van start. Dat akkoord had er half april moeten zijn, maar laat nog altijd op zich wachten, tot frustratie van het Amsterdamse bedrijfsleven.

De ondertunneling is nodig omdat zowel station Zuid als de metro- en treinsporen uit hun voegen barsten en ringweg A10 te krap is geworden. Omdat er voor uitbreiding geen ruimte is op de huidige dijk, wordt de snelweg straks over een lengte van 1200 meter ondergronds gelegd, zodat sporen en station erbovenop kunnen groeien.

Het is niet de enige opbreking waar Amsterdammers deze zomer mee te maken krijgen. De stad ligt op meer plekken en langer open dan voorheen. Dat komt door het intensieve gebruik van de stad. Vooral kades en bruggen zijn in slechte staat, door jarenlang gebrekkig onderhoud. En ook zijn er twee andere grote projecten in de stad aan de gang. Het ene betreft de Oranje Loper, de doorgaande verbinding vanaf de achterkant van het Paleis op de Dam tot aan het Mercatorplein in West. Tegelijkertijd is de drukgebruikte Piet Heintunnel in Oost ook afgesloten. Dat project is naar verwachting eind dit jaar klaar.