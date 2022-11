Delegatie uit Zuidoost juicht als het kabinet besluit excuses te maken voor het slavernijverleden

De belangstellenden bij het rondetafelgesprek over het Nederlandse slavernijverleden. Beeld ANP

Susan Sinester uit Zuidoost is een van de mensen in de speciale tourbus die donderdagochtend naar Den Haag is afgereisd. “Ik ben meegegaan om te horen hoe er over excuses wordt gesproken,” zegt ze gedecideerd. “Nederland heeft slavenhandel bedreven waarbij onze mensen als dieren zijn verkocht. Aan het aanbieden van excuses moeten consequenties worden verbonden. Excuses hebben geen zin zolang zwarte piet nog bestaat. Dat geldt ook voor veegpieten. Ik zie liever helemaal geen pieten. Het bestaan van pieten laat de verhouding gezag en knecht zien.”

Voordat de bus uit Zuidoost vertrekt, wordt bij het station Duivendrecht nog even een gebed gehouden. “Voor onze voorouders, om te vragen om ons te begeleiden en te bidden tot Anana, God,” zegt Iwan Leeuwin van Ubuntu Connected Front en medeorganisator van de trip naar Den Haag waar onder anderen burgemeesters van Utrecht, Rotterdam en Middelburg, de Commissaris van de Koning van Noord-Holland en voorzitters van de raad van besturen van De Nederlandsche Bank en ABN Amro tijdens een rondetafelgesprek met Kamerleden terugblikken op hun excuses en welke consequenties ze eraan verbinden.

Geen genoegen met mooie woorden

Spandoeken en het woord voeren op de publieke tribune zijn niet toegestaan. Daarom heeft Leeuwin van te voren hun standpunten op papier gezet om ze ter plekke uit te delen: het bestrijden van ongelijke behandeling van kinderen in het onderwijs, het verkrijgen van stages of op de arbeidsmarkt, het beschikbaar stellen van gebouwen voor de nazaten van tot slaaf gemaakten en een financiële en belastingvrije bijdrage aan nazaten van de tot slaaf gemaakten. ‘Wij nemen geen genoegen met met mooie woorden. Duitsland betaalde miljarden aan Holocaustslachtoffers,’ zo staat op het papier.

Om de mensen op de publieke tribune een stem te geven, heeft hij foto’s meegenomen van gemartelde tot slaaf gemaakten en A4’tjes met teksten (‘Dankzij de slavernij en handel is Nederland zo rijk geworden’) die ze straks op de publieke tribune omhoog kunnen houden.

In de Thorbeckezaal blijkt dat er strikte regels zijn. “Foto’s ophouden mag niet. En ook niet het maken van bijgeluiden,” waarschuwt de voorzitter van de commissie.

Terughoudend

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam krijgt als eerste het woord en vertelt dat hij terughoudend is geweest met het aanbieden van excuses. “Want de Nederlandse regering zou dan kunnen zeggen: ‘Het is toch al gebeurd’.”

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma: “Een stadsbestuur moet iets zeggen, als je ziet hoeveel er verdiend is aan de slavernij. Het maken van excuses is de eerste stap gebleken. Daar begint het pad, daar eindigt het niet. Op onze kosten kunnen mensen hun achternaam wijzigen. Want daar hebben sommigen nog steeds pijn van.” Er klinkt een klein applausje uit de zaal.

De gemeente Middelburg heeft nog geen excuses aangeboden. “Maar we vinden dat we dat wel moeten doen,” zegt Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg.

Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk: “De erfenis is zichtbaar in onze provincie. We noemen dat verborgen Noord-Holland. Het gaat om het kennen en erkennen van het verleden.”

Helingsproces

Wat de plannen en ideeën zijn? Aboutaleb: “Maak Keti Koti een nationale vrije dag. Met betrokkenheid van de majesteit en de opdracht aan het onderwijs om er invulling aan te geven. Het helingsproces duurt decennia.”

Van Dijk: “Het heelt nooit. We moeten goed naar de geschiedenis kijken. Het boekje over Paviljoen Welgelegen wordt nu herschreven. Daar stond niks in over het slavernijverleden.”

Robert Swaak van de raad van bestuur van ABN Amro zegt dat er periodes in het verleden van de bank zijn waar hij ‘niet trots’ op is. “Wij hebben een belangrijk aandeel gehad in de afschuwelijke slavernij. Wij moeten gelijke kansen voor iedereen realiseren. We willen arbeidsplaatsen en stageplaatsen inzetten om inclusiviteit te bevorderen. Het is zaak van de lange adem.”

DNB-topman Klaas Knot: “Onze bank was op verschillende manieren betrokken. We zien nog de gevolgen van uitbuiting, racisme en discriminatie, voortkomend uit dit verleden. We hebben tien miljoen toegezegd voor een fonds. Het leed is nog lang niet geleden.”

Dat de gemeente Amsterdam naast Rotterdam en Utrecht en de provincie Noord-Holland al excuses heeft aangeboden, is niet voldoende in de ogen van Sinester. “Het is iets waaraan de staat schuldig is. De gemeenten konden onder de auspiciën van de staat aan slavenhandel doen. Pas als Nederland ook sorry zegt, voel ik me in ere hersteld,” zegt Sinester.

Ze wordt op haar wenken bediend. Het kabinet besloot donderdag alsnog excuses te maken voor het slavernijverleden. In de bus gaat hard gejuich op. “Geweldig, geweldig,” roept Leeuwin.