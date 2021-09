Delano R.: ik ben geen moordmakelaar, maar ‘documentairemaker over criminaliteit’

Rechtbanktekening van hoofdverdachte Delano ‘Keylow’ R. in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

Met zijn witte shirt strak om zijn gespierde torso zat hij vooraan in de afgeladen ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp: hoofdverdachte Delano R. (51), ‘Keylow’, de gewezen ‘president’ van motorbende Clash Wagoh, die door justitie wordt gezien als moordbrigade. Hij zat naast en voor alle andere 19 verdachten (op één na), wier zaken de rechtbank momenteel behandelt in de veelvoudige moordzaak Eris.

Het lijvige dossier stoelt op twee pijlers. De ene is kroongetuige Tony de G., de andere is de enorme berg onderlinge berichten waarin over moorden wordt gesproken op een toon die je hart doet bevriezen.

Over die tweede pijler ging het vrijdag. En dan vooral over de vraag wie al die berichten verstuurden en ontvingen – in 2017, maar ook later.

Stommiteiten

Justitie is ervan overtuigd dat ze dat kapitaal aan bewijs in die berichten te danken heeft aan stommiteiten van Delano R. Hij is volgens de onderzoekers degene die met een gewone smartphone in de ene hand foto’s en filmpjes maakte van de versleutelde berichten in de PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy) in de andere hand.

De recherche heeft veel werk gestoken in de identificatie van de gebruikers van de adressen die voor de moordberichten werden gebruikt. Vier adressen worden toegerekend aan de hoofdverdachte. Twee smartphones en een harde schijf vol berichten zijn gevonden in de huizen in Leiden en Almere waar hij verbleef en in de BMW die hij gebruikte.

Was Delano R. de C-murder, C-MURDA, die de spil was in de ijzingwekkende communicatie, en de gebruiker van nog twee andere adressen?

Nee, zegt R. Wél geeft hij toe dat hij met berichten in de weer was, maar dat was vanwege zijn ‘vooronderzoek’ voor een documentaire over criminaliteit, níet omdat hij aan de lopende band moordopdrachten aannam en uitzette. “Voor een moordmakelaar is het gevoelige informatie. Voor een documentairemaker niet.”

De rechters kunnen Delano R. maar lastig volgen. Hij schermt met bewijzen die hij later nog wil inbrengen die zijn verhaal over die documentaire(s) hard maken, maar vooralsnog geeft hij op vragen naar details moeizaam antwoord.

Opdrachten Taghi

“Ik ben er niet happig op te vertellen hoe ik precies werk. McDonald’s gaat ook niet vertellen hoe ze hun hamburger in elkaar hebben gezet.”

Volgens justitie ‘besprak’ Delano R. Moorden met zijn vermoede opdrachtgevers Jermaine B. (‘Wizard’) en Feno D. (‘BIG’) en kwamen opdrachten veelal van Ridouan Taghi.

De ‘jongste rechter’ lepelde berichten op over ‘de Badoes’ uit ‘damsco’ die ‘weg moeten’: volgens de recherche de criminele broers Khalid en Mimoun B. uit Amsterdam-West. Voor ‘70 de hoofd’: justitie leest 70.000 euro per broer. Wizard: ‘Als u uw eigen fietsen en ijzers regelt (auto’s en vuurwapens) kan het naar 90 sir, soms een ton.’

Het ‘broertje van Boom’ moet ook dood. Dat moet Amsterdammer Riff W. zijn, broer van de eerder geliquideerde Lucas Boom, is de gedachte. Wizard: ‘Die moet makkelijk te spotten zijn. De pap (het geld) ligt klaar.’ En: ‘70 broer, die is ook heel makkelijk, die zwervertje. Is een niksnut, broer.’

In een ander gesprek schrijft Wizard: ‘De oorlogskas is nog lang niet leeg, broer’ en ‘we moeten ratten bestrijden, hahaha.’

De bekende rapper en crimineel Jason L., DjagaDjaga of JayJay had kennelijk in de gevangenis moeten worden vermoord. Wizzard: ‘Als je JayJay binnen kan doen, 1 T’ (1 ton).

Bronbescherming

Delano R., tegen de rechters: “Ik zie het als stoere praat. Het kan ook over ontvoeringen gaan, of over iemand in elkaar stompen.”

Doorgevraagd naar de berichten die volgens justitie over moorden gaan maar volgens Delano R. materiaal waren voor die documentaire, beriep die zich steeds op zijn ‘bronbescherming’.

Volgens het Nederlands Forensisch Instituut is het ‘extreem veel waarschijnlijker’ dat de hand die op de filmpjes van die berichten staat, van Delano R. is dan van een ander. Het onderzoeksrapport: de kans is ‘groter dan 1 miljoen dat die wel van de verdachte is dan van een willekeurige ander’.

De ‘jongste rechter’: “In gewone mensentaal: de kans dat de hand niet van u is, is wel verrékte klein.”

Delano R., weer: “Ik beroep me op mijn bronbescherming.”

De woordkeus in de berichten ‘lijkt op hoe u schrijft en praat’, hield een officier van justitie R. voor. Die reageert: “Lijkt, schijnt, vermoedelijk, waarschijnlijk, blabla… Als je er niet bij bent geweest kun je het niet weten.”

De zaak gaat maandag verder.