Delano G. liet zich in de ochtend nog werven om Peter R. de Vries te vermoorden: ‘Huiveringwekkend’

De vermoede schutter Delano G. (23) liet zich op de dag van de moord op Peter R. de Vries ‘met gemak’ inschakelen als vervanger van de afgehaakte Konrad W. (30). De officieren van justitie noemen het ‘even huiveringwekkend als veelzeggend’.

De aanklagers zien sterke aanwijzingen dat de groep verdachten de moord al op 5 juli 2021 had willen plegen, maar dat het plan toen niet doorging, omdat De Vries die avond niet optrad in RTL Boulevard. Krystian M. (28) liet die vooravond om 18.55 uur aan beoogd schutter Konrad W. weten: ‘Maatje die ene is er niet jullie moeten morgen daar naar toe.’

Te riskant

Gewiste berichten tussen verdachten, die het Nederlands Forensisch Instituut heeft kunnen terughalen, ‘werpen een heel ander licht op de rol van Konrad W.’, zeiden de officieren van justitie dinsdag op een inleidende zitting in de strafzaak over de moord op De Vries.

De berichten tonen volgens justitie aan dat enkele verdachten het moordwapen en een automatisch wapen daags voor de moord hebben opgehaald in een later aangetroffen wapenopslagplaats in Alphen aan den Rijn.

Konrad W. lijkt de wapens te hebben gecontroleerd, aangezien zijn dna op beide wapens is aangetroffen. Hij moet er toen achter zijn gekomen dat er geen demper op het moordwapen zat. Hij vond het te riskant om daarmee midden in de Leidsebuurt te schieten, en weigerde de moord op De Vries nog te plegen. W. is een van de negen verdachten die momenteel berecht worden.

‘Ben je aan het dollen?’

Toen Konrad W. zich in de ochtend van 6 juli terugtrok, reageerde zijn vermoedelijke opdrachtgever Krystian M. aanvankelijk vol ongeloof. ‘Ben je aan het dollen?’ Vervolgens was M. zeer geïrriteerd, omdat hij vreesde zelf te worden doodgeschoten als de moord niet zou worden gepleegd: ‘Verdomme volgens mij wil je dat ze mij gaan afschieten?’

Ongeveer drie kwartier later liet Krystian M. aan Konrad W. weten dat hij iemand anders had, die ‘het’ zou doen. Dat was kort nadat hij met Delano G. had gebeld – die drie kwartier na de moord op De Vries samen met Kamil E. (37) is aangehouden in de vluchtauto, en tegen wie justitie in juli 2022 levenslang heeft geëist (net zoals tegen Kamil E.). “Gelet op het late tijdstip dat Delano G. is ingeschakeld, is het gemak waarmee hij de moordaanslag lijkt te hebben uitgevoerd even huiveringwekkend als veelzeggend,” zei een officier van justitie.

Behandeling begin 2023

De zaak tegen inmiddels negen verdachten werd dinsdag voor het laatst behandeld in de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid. Toekomstige zittingen zijn in ‘de bunker’ in Osdorp. Op 5 en 6 september en 30 november staan nog inleidende zittingen gepland. De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt gedurende twaalf dagen in januari en februari plaats.

