DeLaMar Theater opent tweede locatie in Nieuw-West, met focus op musicals

Het DeLaMar Theater krijgt een tweede vestiging: DeLaMar West. In het gebouw in de Kolenkitbuurt was eerder kindercircus Elleboog gevestigd.

Wat schilderen en hier en daar iets opknappen, meer is er volgens DeLaMar-directeur Andreas Fleischmann niet nodig om het pand in de Laan van Spartaan geschikt te maken als filiaal van zijn theater bij het Leidseplein: “Na het verdwijnen van Elleboog werd het pand de afgelopen jaren gebruikt als fotostudio, wij geven het zijn theaterfunctie weer terug. Er is een zaal van wel twaalf meter hoog en er zijn kantoor- en opslagruimtes. Er hoeft nauwelijks iets aan te gebeuren om er na de zomer te kunnen beginnen.”

De genoemde theaterzaal, die plaats biedt aan ongeveer 200 bezoekers, is een zogeheten vlakkevloerzaal. “Zo’n zaal voor meer experimenteel theater wilden we al langer. Het idee bovenop het DeLaMar Theater in de Marnixstraat een extra zaal te bouwen, werd verworpen door de gemeente. Nu gaat in DeLaMar West onze droom alsnog in vervulling.”

Een plek voor jonge theatermakers

Behalve voor het geven van voorstellingen wil het DeLaMar de tweede vestiging gebruiken voor talentontwikkeling van jonge theatermakers en gezelschappen in vooral het musicalgenre. “Dit wordt geen theater dat zeven dagen per week open is voor voorstellingen, maar vooral een plek waar jonge theatermakers nieuwe stukken ontwikkelen. De Stichting MusicalMakers, een eerder initiatief van ons, krijgt in DeLaMar West een vaste werkplek. Onlangs ontvingen ze nog een positief oordeel van de Raad voor Cultuur.”

Het openen van een filiaal is een opmerkelijk stap in een tijd dat de hele theaterwereld gebukt gaat onder de gevolgen van het coronavirus. “Het idee is natuurlijk ouder dan het virus,” zegt Fleischmann. “Het gaat hier ook niet om een plannetje voor een jaar of zo, het is echt een investering voor de lange termijn. Het positieve advies van de Raad voor Cultuur voor de MusicalMaker sterkt ons in de opvatting dat we op de goede weg zitten. Met DeLaMar West wordt ook geïnvesteerd in de buurt.”

Nieuw-West is niet rijk gezegend met culturele instellingen. DeLaMar wil op de nieuwe locatie samenwerken met de buurt. Hoe denkt de directeur de bewoners van de multiculturele Kolenkitbuurt te bereiken? “Door voorstellingen te programma die aansluiten bij hun leefwereld. Ik ken Nieuw-West, ik woon er. Ik ben ook vijf jaar directeur geweest van theater de Meervaart in Osdorp, waar we veel programmeerden voor een ander publiek dan toentertijd gebruikelijk was in de theaterwereld. Net als daar willen we in het DeLaMar West samenwerken met mensen met een Surinaamse, Turkse of Marokkaanse achtergrond. Een van de partners van de MusicalMakers is de stichting Rose stories, die de verhalen van het grootstedelijke nieuwe Nederland wil vertellen.”

De Marnixstraat

Het huidige DeLaMar Theater in de binnenstad werd in 2010 geopend, als initiatief van de VandenEnde Foundation. Het heeft twee zalen; een voor 601 bezoekers en een voor 949. In DeLaMar West worden geen voorstellingen ontwikkeld met de bedoeling die later exclusief in het grote theater in de Marnixstraat te spelen, zegt directeur Fleischmann: “Wat door de MusicalMakers wordt gemaakt, is zeker niet alleen voor onszelf, maar voor het hele theaterveld.”