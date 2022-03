Deken wil discussie over Russische klanten advocatenkantoren

Kantoren op de Zuidas, waar ook veel advocaten zijn gevestigd. Beeld Hollandse Hoogte

“Het zou goed zijn als de advocatuur daarover nadenkt,” zegt deken Evert-Jan Henrichs, die toezicht houdt op Amsterdamse leden van de beroepsgroep. “Het kan het aanzien van de advocatuur beïnvloeden. Daarom vind ik het mijn taak daarover het gesprek aan te gaan.”

Grote Nederlandse advocatenkantoren rekenen een aantal Russische partijen met financiële belangen in Nederland tot hun cliënten. Het op de Zuidas gevestigde Houthoff vertegenwoordigt de Russische staat in verschillende, vaak lang slepende rechtszaken.

Alert op ontduiken sancties

Maandag waarschuwde Henrichs alle advocaten in Amsterdam in een brief extra alert te zijn op klanten en bedrijven die hun hulp vragen bij het ontduiken van de internationale sancties tegen Rusland.

‘Advocaten moeten er rekening mee houden dat de komende dagen pogingen worden ondernomen sancties te omzeilen en dat daartoe een beroep op hen zal worden gedaan,’ schrijft Henrichs. ‘Het kan daarbij onder meer gaan om transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid.’

Eigendom van Chelsea

In een toelichting zegt Henrichs op het idee voor de waarschuwing te zijn gekomen door het nieuws dat de Russische oligarch Roman Abramovitsj afgelopen weekend het eigendom van voetbalclub Chelsea heeft ondergebracht in een stichting of trust. “Dan is het een klein stapje naar de vraag of dit soort zaken ook in Nederland kunnen gebeuren. Je kunt aandelen overdragen, poppetjes vervangen. Ik wil de beroepsgroep erop wijzen dat voor advocaten heel strenge regels gelden: je mag niet meewerken aan onwettige activiteiten; alleen al bij een aanwijzing dat er iets niet in de haak is, moet je een zaak weigeren, of een lopende zaak neerleggen. Het hoeft niet eens vast te staan.” Het omzeilen van de sancties is zo’n onwettige activiteit.

Henrichs zegt te beseffen dat het van zijn waarschuwing een kleine stap is naar een discussie over het al dan niet vertegenwoordigen van cliënten als de Russische overheid. “Dat is een morele discussie, er zijn geen regels die het verbieden en als toezichthouder neem ik er geen standpunt over in. Maar het kan het aanzien van de advocatuur beïnvloeden, daarom wil ik daarover in gesprek.”