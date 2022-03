Definitieve uitslag verkiezingen: geen wijzigingen, krappe meerderheid coalitiepartijen

De kersverse verkenner Lodewijk Asscher (PvdA) in gesprek met raadslid Diederik Boomsma (CDA). Beeld Eva Plevier

Dat betekent dat de huidige coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 samen een krappe meerderheid van 24 zetels behouden en samen waarschijnlijk de basis zullen vormen van het nieuwe stadsbestuur tussen 2022 en 2026. Wil van Soest van de Partij van de Ouderen keert definitief niet terug. Ook de ChristenUnie is de komende vier jaar niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Forum voor Democratie, dat een restzetel haalde, is dat wel.

CU-lijsttrekker Gerjan van den Heuvel is teleurgesteld, maar zag het verlies aankomen, na de voorlopige uitslagen van vorige week. “Ik geloof in wonderen, maar deze even niet.” Hij wijt het verlies aan het vertrek van raadslid Don Ceder, die in 2018 nog de partij leidde en veel bekendheid had in Zuidoost, maar inmiddels Tweede Kamerlid is. De lage opkomst noemt hij als een andere reden. Van den Heuvel: “Het voelt oneerlijk, omdat je zo hard gewerkt en geknokt hebt de afgelopen vier jaar. Ik had niet verwacht dat we zo veel zouden verliezen.”

De kiesdeler werd vastgesteld op 7219, het minimaal aantal stemmen benodigd voor een volle zetel. Met 8270 stemmen passeerde het CDA, onder leiding van raadslid Diederik Boomsma deze grens nipt, waardoor de CDA’er tegen de landelijke trend in in de gemeenteraad blijft. Boomsma werd kort voor de verkiezingen uitgeroepen tot Beste Raadslid van Nederland, met veel publiciteit tot gevolg. Mogelijk heeft dit hem het beslissende duwtje gegeven.

Moormaneffect

Het lijkt erop dat de twee deelnemende ouderenpartijen de Amsterdamse senioren geen dienst hebben bewezen. Wil van Soest kwam met ruim 5378 behaalde stemmen net tekort voor een raadszetel. De partij 50Plus deed ook mee en wist 1997 stemmen te winnen. Als al deze stemmen waren uitgebracht op de Partij van de Ouderen, had Van Soest haar zetel waarschijnlijk behouden.

Van Soest probeerde nog bezwaar te maken tegen de uitslag, vanwege een vermeend verschil tussen de uitslag van de raadsverkiezingen en die van de stadsdeelcommissies, waarin de Partij van de Ouderen wel zetels haalde. Dat bezwaar werd niet ontvankelijk verklaard.

Er was ook duidelijk sprake van het zogenaamde Moormaneffect. De lijsttrekker van de PvdA kreeg liefst 42.778 stemmen – geen enkele andere Amsterdamse politicus kwam hierbij in de buurt. Een vergelijking met de andere lijsttrekkers van de grote partijen: Groot Wassink (GroenLinks) behaalde 12.162 stemmen, Reinier van Dantzig (D66) 15.537 en Claire Martens (VVD) kon op 25.012 Amsterdammers rekenen.

Wat verder opvalt is dat er vaak op vrouwen is gestemd, en met name op vrouwen van kleur. Bij GroenLinks kreeg nummer twee Imane Nadif bijvoorbeeld meer stemmen (12.435) dan lijsttrekker Groot Wassink. Bij Bij1 kreeg nummer drie Nilab Ahmadi de meeste stemmen (5531), en ook nummer twee Carla Kabamba kon op meer stemmen rekenen (5008) dan lijsttrekker Jazie Veldhuyzen (4992). Uit de definitieve uitslag blijkt dat niemand die op een onverkiesbare plek stond middels voorkeursstemmen in de raad komt.

Installatie raad

Donderdag wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Verkenner Lodewijk Asscher is al begonnen met gesprekken met de fractievoorzitters van de twaalf gekozen partijen. FvD’er Anton van Schijndel en CDA-raadslid Diederik Boomsma waren de eersten die hij ontving. Zijn taak is om te onderzoeken welke partijen met elkaar willen onderhandelen om tot een nieuwe coalitie te komen. Dinsdag ontvangt hij de hoofdrolspelers, donderdag hoopt hij zijn verslag te hebben afgerond.