Definitief uitstel excuses slavernij vanwege coronacrisis

Het Nationaal Monument Slavernijverleden tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Oosterpark, in 2019 Beeld ANP

Wethouder Rutger Groot Wassink zei woensdagmiddag tegen de raad dat meer tijd nodig is om tot excuses te komen. Een commissie van wetenschappers doet eerst nog onderzoek naar de rol die de gemeente Amsterdam heeft gespeeld in de slavenhandel. Op basis hiervan zal het gemeentebestuur besluiten of inderdaad officiële excuses volgen.

De onderzoekers zouden ruim voor 1 juli hun onderzoek afronden, maar dit gaat niet lukken. “Ze ondervinden hinder door de coronacrisis, met name in de toegankelijkheid van archieven,” aldus Groot Wassink. Ook zal de afschaffing van de slavernij dit jaar zonder publiek worden herdacht, vanwege de coronamaatregelen. Daarom stelt de gemeente eventuele excuses uit. Groot Wassink heeft geen nieuwe datum genoemd, maar het ligt voor de hand dat Keti Koti 2021 het volgende gepaste moment is.

Onaangenaam verrast

Vorige week zei directeur Urwin Vyent van het instituut Ninsee al tegen Het Parool dat de excuses worden uitgesteld. Door de lockdown is Keti Koti van dit jaar geen gepast moment meer. Groot Wassink zei tegen de raad dat hij onaangenaam verrast was dat dit uitstel toen al in de krant stond, omdat hij de raad nog niet had kunnen informeren.

Het initiatief tot excuses komt uit de gemeenteraad. Een meerderheid van GroenLinks, PvdA, D66, SP, Denk, ChristenUnie en BIJ1 heeft hiervoor vorig jaar een voorstel ingediend. Groot Wassink is welwillend, maar wil eerst wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de rol die Amsterdam precies heeft gespeeld.

De initiatiefnemers hebben begrip voor het uitstel. Ze willen Amsterdammers betrekken bij de excuses en dat kan nu niet door de lockdown. Als Amsterdam inderdaad excuses aanbiedt, dan is dat de eerste keer dat een gemeente dit doet. Ook de Nederlandse staat heeft nooit excuses aangeboden. Het kabinet kwam niet verder dan ‘diepe spijt en berouw’.