Definitief levenslange celstraffen voor moorden Staatsliedenbuurt

Beeld Amaury Miller

De geruchtmakende schietpartij ontketende een golf van dodelijk geweld in voornamelijk de hoofdstedelijke onderwereld. De verdachten Anouar B. en Adil A. zijn vorig jaar in hoger beroep tot levenslang veroordeeld. De rechtbank kwam eerder ook al tot dezelfde straf. Het hof sprak van ‘gewetenloos en nietsontziend’ gedrag door twee mannen die ‘kil en meedogenloos menen te kunnen beschikken over leven en dood”’ De verdachten ontkennen betrokkenheid, zij gingen in cassatie.

Bij de schietpartij kwamen twee mannen om het leven. Zij waren op de bewuste avond in het gezelschap van de man die vermoedelijk het doelwit was, crimineel Benaouf A. Hij wist te ontkomen aan het spervuur van kogels. Uit onderzoek bleek dat is geschoten met diverse automatische vuurwapens.

Na de schietpartij gingen de daders er in twee auto’s vandoor. Onderweg schoten zij op twee gealarmeerde motoragenten, die op het nippertje aan de dood ontsnapten.

De ‘Staatsliedenbuurt’ zette definitief een nieuw beeld neer van de onderwereld: groeperingen van vaak jonge mannen, die elkaar met extreem geweld naar het leven staan, tegen het decor van de grootschalige cocaïnehandel.