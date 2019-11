Definitief geen geld terug voor Dam tot Damlopers die niet mochten starten

Een renner ligt op de grond na de streep van de Dam tot Damloop. Beeld ANP

Dat heeft de organisatie laten weten in een bericht aan de gedupeerde lopers. In totaal konden 4000 lopers van de 46.000 niet van start gaan wegens het warme weer. Dat kregen ze een paar minuten voordat ze van start zouden gaan te horen.

Zij krijgen begin maart een kortingscode waarmee ze 25 procent korting krijgen op de inschrijving voor de Dam tot Damloop 2020. Het gratis lidmaatschap van Le Champion, dat verschillende grote sportwedstrijden organiseert in Nederland, biedt de lopers het voordeel vooraan te starten volgend jaar. Ook kunnen zij zich eerder aanmelden voor de populaire loop.

Grote bedragen

De organisatie wil de lopers zo tegemoet komen, want restitutie is niet mogelijk, ook niet via de verzekeraar. ‘Alle kosten van het evenement zijn vooraf al gemaakt’, aldus de organisatie, ‘en dat gaat om hele grote bedragen’. De organisatie verwijst naar de algemene voorwaarden, waarin staat dat deelnemers in situaties als deze geen aanspraak kunnen maken op restitutie. Een ticket kostte 27,50 euro, met medaille erbij werd het in totaal 34 euro.

Gedupeerde loper Arjan Welles vindt het ‘heel onsportief’ om te verwijzen naar de algemene voorwaarden. “De organisatie heeft een verkeerde inschatting gemaakt met betrekking tot het aantal lopers en hulpverleners. Er zijn duizenden extra kaarten uitgegeven in juni. Dat zijn de mensen die nu niet konden starten.”

Welles vindt dat de organisatie zich daarom niet moet beroepen op overmacht, maar de hand in eigen boezem moet steken. “De compensatie voorziet in een te kleine korting en een tamelijk nutteloos lidmaatschap. Alles is erop gericht om volgend jaar weer mee te lopen. maar ik denk dat velen met mij hun buik er wel vol van hebben.”