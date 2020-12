Definitief 15 jaar cel voor echtpaar voor moord op Rietje Willms

Hans W. en Susanna H. worden verdacht van de moord op Rietje Willms. Beeld Facebook

De Amsterdamse Rietje Willms werd in de zomer van 2016 dood gevonden met een morfinetablet onder haar tong. Uit onderzoek bleek dat ze in korte tijd tien tot twintig van die tabletten had binnengekregen. Ze was dementerend en nam normaal gesproken niet zelfstandig medicatie in.

Al snel kwamen haar zoon Hans W. en zijn vrouw Susanna H. (beiden 58) in beeld als verdachten. W. beheerde de financiën van zijn moeder en maakte in de periode voor haar dood grote bedragen over naar de rekeningen van het stel. Toen ze na Willms’ dood werden afgeluisterd in hun auto, zeiden ze: “Zolang wij niet bekennen, weten hun niet wie het gedaan heeft.”

De twee werden in 2018 veroordeeld tot tien jaar cel wegens doodslag. In hoger beroep, aangetekend door zowel het echtpaar als het Openbaar Ministerie, werd dat vijftien jaar en negen maanden. Het echtpaar ging daarop in cassatie omdat het bewijs niet afdoende zou zijn. De Hoge Raad is daar niet in meegegaan.

De Hertogin van het Kastanjeplein

Rietje Willms stond in de Oosterparkbuurt bekend als ‘de Hertogin van het Kastanjeplein’. Ze dankte die naam aan haar status als weduwe van vastgoedbaron Edward Willms, die een groot deel van het Kastanjeplein in handen had.