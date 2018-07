Defensie wil toch op het Marineterrein blijven

Dat heeft te maken met strategische heroverwegingen Een woordvoerder van Defensie

Volgens de gemeente kwam de Marine 'kortgeleden' ineens met de wens 'een groot deel van het terrein' te willen behouden. "Wethouder Udo Kock zal op heel korte termijn in overleg treden met minister Ank Bijleveld."



Een woordvoerder van het ministerie van Defensie wil alleen kwijt dat Defensie momenteel in gesprek is met de gemeente. "Dat heeft te maken met strategische heroverwegingen."



Bij Defensie is ook het besef ingedaald dat eenmaal weggegeven grond in hartje Amsterdam nooit meer is terug te krijgen. Het Marineterrein is bovendien ideaal omdat het goed bereikbaar is per auto, er helikopters kunnen landen en boten kunnen aanmeren.



Fietsroutes

Al in de Defensienota, die minister Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser eind maart presenteerden, werd gesteld dat een aantal defensielocaties die zouden sluiten, tóch open zouden blijven. Het ging toen om vijf kazernes en een munitiecomplet, maar de bewindsvrouwen stelden 'nog andere locaties te onderzoeken'.



Het Marineterrein wordt de laatste jaren langzaam maar zeker ontwikkeld. Defensie is al weg van een deel van het gebied en ook lopen er fietsroutes over het terrein.



Aan de achterkant is een brug gebouwd naar de Dijksgracht. Op de 12,7 hectare rijksgrond waren de afgelopen 360 jaar verschillende onderdelen van defensie gevestigd. Alleen een wervingsafdeling van het ministerie zou op het terrein terugkeren.