Defensie graaft Brits gevechtsvliegtuig op

Achterin de Amerikahaven, vlakbij Cargill, heeft het Defensieteam flink moeten graven naar het vliegtuigwrak. In de jaren zestig is de hele haven opgehoogd met vier meter grond. Daaronder zijn nu onder meer één vliegtuigmotor, propelleronderdelen, een kanon en veel munitie gevonden, maar ook de pantserplaten die de bemanning steun gaven in de rug.



Bemanning

Stoffelijke resten zijn niet gevonden. Dat lag ook niet voor de hand. De navigator R.W. Donaldson (22) werd vrijwel meteen na de crash gevonden door de bezetter en begraven op begraafplaats De Nieuwe Ooster. Piloot N.R. Schwartz (23) werd in 1948 gevonden door een onderzoeksgroep van de Britse luchtmacht. Toen werd ook een gedeelte van het vliegtuig geborgen. Ook Schwartz ligt begraven op De Nieuwe Ooster.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog crashten in Nederland zo'n 6.000 vliegtuigen, zowel op het land als in het water. In het Nederlandse luchtruim werd een groot deel van de luchtoorlog tussen Groot-Brittannië en Nazi-Duitsland uitgevochten. Niet voor niets is het aantal vliegtuigcrashes boven Nederland ongeveer de helft van het totaal in Europa. De meeste wrakken zijn geborgen.



Explosieven

Nog ongeveer twee tot drie keer per jaar wordt een vliegtuig geborgen. Meestal is de reden het gevaar van explosieven die niet ontploft zijn. Ook bij dit vliegtuigwrak is dat het geval. Het door Defensie afgegrendelde terrein is uitgegeven door het Amsterdamse havenbedrijf voor de bouw van een opslagloods. De gemeente Amsterdam wil het zonder exposieven of metalen in de grond opleveren.



Met vier kanonnen had het vliegtuig waarschijnlijk 240 stuks munitie mee, zestig per kanon. In dit geval waren dat feitelijk een soort 'granaatjes' en daarvan heeft Defensie er al 179 teruggevonden. De ook aanwezige Explosieven Opruimingsdienst Defensie noemt ze 'klein, maar niet ongevaarlijk'.