Defecte transformator tram vervangen; storing voorbij

Daarmee moet de trage opstart van de tramdienst, die de afgelopen dagen elke ochtend zorgde voor langere wachttijden, voorbij zijn. Dat meldt het GVB vrijdag.



Al sinds dinsdag heeft het GVB problemen met een transformator in de tramremise in de Havenstraat. Die was onherstelbaar en moest worden vervangen. Vanwege het defect konden trams de remise minder snel verlaten, met dagelijkse ochtendlijke vertragingen - en volle trams - tot gevolg.



De nieuwe transformator is vrijdag geïnstalleerd, getest en ingeschakeld. 'Hiermee lossen we de belofte in om nog voor het weekend het probleem te hebben opgelost,' tweet het vervoersbedrijf.



Het GVB geeft aan alle onderdelen in de stroomvoorziening de komende tijd te gaan controleren.