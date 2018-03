Deeltaxibusjes rijden nu ook in Amsterdam

ViaVan is een taxi die zich eigenlijk als bus gedraagt. Via een app kiest de gebruiker een bestemming, waarna gekeken wordt of er op de route meer mensen een ritje willen maken. In- en uitstappen gebeurt daarna niet precies op de plek waar je bent of heen moet, maar op een soort virtuele halte in de buurt.



Voor 5 euro brengt de deeltaxi passagiers overal binnen de Ring, met uitzondering van Noord. Vanwege de lancering is dat de komende weken voor 2 euro. Buiten de Ring is de ritprijs afhankelijk van het aantal kilometers en tijd.



Milieu

ViaVan zegt met de dienst in het gat te springen tussen de taxi en de bus. Ook wijzen de Amerikanen op de belasting voor het milieu, omdat er door het delen minder taxi's nodig zijn.



Eerder reed er al een soortgelijke taxidienst in Amsterdam, Abel. De Nederlandse start-up stopte er eind 2017 mee, naar eigen zeggen vanwege de hevige concurrentie en overcapaciteit op de Amsterdamse taximarkt.



Europa

ViaVan is in 2012 begonnen in Manhattan in New York met vijf busjes, om forenzen die de overvolle metro's zat waren naar huis of werk te brengen. Inmiddels is de dienst in de hele Amerikaanse stad beschikbaar en zijn er 1,5 miljoen ritjes gemaakt. Ook in Chicago en Washington rijden de taxi's rond.



Amsterdam is de eerste plek in Europa waar de deeltaxidienst van start gaat. Het Amerikaanse bedrijf heeft ook plannen om uit te breiden naar Berlijn en Londen.