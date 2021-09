Deelnemers woonprotest: ‘Een huis kopen zit er voor ons niet in’

Steven Gerrits: 'Ik sta hier uit solidariteit.' Beeld Joris van Gennip

Steven Gerrits (40), meubelmaker, Amsterdam

“Ik heb acht jaar geleden een appartement van vijftig vierkante meter kunnen kopen in De Baarsjes. Ik heb geluk gehad. De prijzen zaten net op het dieptepunt en mijn ouders hadden wat spaargeld. Maar daar mag het toch niet van afhangen of je een huis kunt krijgen. Dat is de reden waarom ik hier ben: uit solidariteit. Wonen is een recht voor iedereen. Ik ben ziek van al die investeerders die het alleen maar is te doen om het geld en om nog meer geld. Ik hoop dat ze eindelijk de wetgeving aan gaan passen. Waarom is het niet mogelijk een maximum te stellen aan de huren? In Berlijn doen ze dat ook.”

Herman Melkman: 'Als ik zou willen verhuizen, kan ik mijn huur niet meer betalen.' Beeld Joris van Gennip

Herman Melkman (76), gepensioneerd handelsagent in glas en keramiek, Amsterdam

“Mijn vader had dertig huizen in Amsterdam, een huisjesmelker zogezegd. Via hem ben ik aan het appartement in de Rivierenbuurt gekomen, waar ik nu al 25 jaar woon. Sociale huur, maar wel in een pand van een particuliere eigenaar. Een huis van zestig vierkante meter met een tuintje voor 730 euro per maand. De bovenburen betalen voor dezelfde oppervlakte 1500 euro. Als ik er uit zou gaan, wordt de huur van mijn huis ook zoiets. En dat is waarom ik hier sta. Als huurder kun je geen kant op. Als ik zou willen verhuizen moet ik opeens 1100 tot 1600 euro huur gaan betalen. Dat kan ik nooit betalen.”

Sonja Roosjen: 'Ik ben bang dat wonen straks alleen nog is weggelegd voor de rijken.' Beeld Joris van Gennip

Sonja Roosjen (18), student fysiotherapie, Deventer

“Het is voor mij een schrikbeeld: op mijn dertigste nog thuis wonen bij mijn ouders. Ik kom uit een leuk gezin en breng veel tijd door met mijn gehandicapte broertje, maar op een gegeven moment is het wel fijn om ook een beetje ruimte voor mezelf te hebben. In Nijmegen, waar ik studeer, is het onmogelijk iets te vinden. Met corona lag alles stil en nu komen in één keer twee jaargangen naar de stad. Dan kun je wel gaan hospiteren, maar dat schiet niet op. Vroeger zei ik altijd: later als ik groot ben wil ik prinses worden. Nu zeg ik: later als ik groot ben wil ik graag een huis. Ik probeer positief te blijven, maar ik ben bang dat wonen straks alleen nog is weggelegd voor de rijken.”

Marieke Dijsselhof: 'Ik besteed een derde van mijn inkomsten aan wonen.' Beeld Joris van Gennip

Marieke Dijsselhof (23), student grafische vormgeving, Den Haag

“Ik demonstreer voor mijn vrienden die dakloos zijn of die hun huis uit zijn gezet. Ik heb zelf geluk gehad: ik heb een kamer van twintig vierkante meter voor 380 euro in de maand. De douche en wc deel ik met drie anderen. Prima, alleen ons keukentje is nogal klein. Als we daar ‘s ochtends ontbijten is het chaos. Ik blijf zitten waar ik zit, want iets beters krijg ik toch nooit, zeker niet met mijn budget. Ik besteed nu al een derde van mijn inkomsten aan wonen. Zo denkt iedereen er over. De vorige bewoner ging pas weg op zijn 32ste. Het is een probleem van mijn hele generatie: een huis kopen zit er voor ons niet in.”

Noa MacDonald: 'Ik zou liever wat meer regels zien op de woningmarkt.' Beeld Joris van Gennip

Noa MacDonald (21), kunststudent, Rotterdam

“Ik heb via via een kamer weten te bemachtigen bij een huisbaas. Eerst verhuurde hij het pand aan drie mensen, maar door de woningnood heeft hij zijn kans gegrepen. Nu zijn het er vijf. Samen delen we een woonkamer en twee badkamers. En verder heb ik een kamer van drie bij vier. Daar betaal ik 455 euro per maand voor. Ik heb drie maanden lang gezocht naar een andere woning, maar het is niet gelukt. De laatste week ligt er elke week wel een briefje in de bus voor de huisbaas: of hij het pand wil verkopen. Dan zeggen ze: het is de vrije markt. Ik zou liever wat meer regels zien. Ik hoop dat de demonstratie helpt. Wat kunnen we anders doen, kraken? Ik weet niet eens hoe dat werkt.”

Jack, Jade, Teun, Keet, kinderen en neefjes en nichtjes van Silvi Bakker: 'Ik maak me enorme zorgen over mijn kinderen.' Beeld Joris van Gennip

Jack (9), Jade (8), Keet (6) en Teun(4), zoon, dochter, neef en nicht van Silvi Bakker (35), verpleegkundige, Alkmaar

“Ik woon in huurwoning van 750 euro per maand. Dat valt inderdaad reuze mee. Ik heb het via via gevonden. Als alleenstaande moeder met twee kinderen stond ik op straat. En geen huis te vinden. Een walgelijke tijd, het was totaal uitzichtloos. Gelukkig had ik ouders met een groot hart en een groot huis, dus daar kon ik enige tijd intrekken. Maar je weet even niet hoe je verder moet. De problemen op de huizenmarkt zijn enorm en ik zie ze alleen nog maar groter worden. Ik zit nu goed, maar ik maak me enorme zorgen over mijn kinderen. Hoe moet dat als zij later op zichzelf willen wonen?”