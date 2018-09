Deelnemers Dam tot Damloop rennen met capsule in darmen

Meer dan de helft van het aantal ongevallen waar de ambulance voor moet komen tijdens de Dam tot Damloop wordt veroorzaakt door hitteproblemen, aldus organisator Le Champion. Volgens de organisatie is oververhitting daarom de 'sluipmoordenaar' bij hardloopevenementen.



In een onderzoek naar oververhitting slikken tien lopers van het Universitair Sport Centrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een capsule in. De capsule meet de kerntemperatuur, die vervolgens weer kan worden afgelezen via een horloge. Uiteindelijk wordt de capsule weer uitgepoept.



Toerenteller

Le Champion wil lopers meer bewust maken van de risico's van oververhitting. "De signalen worden te vaak genegeerd," zegt organisator Jan Willem Mijderwijk. "Een mens heeft in tegenstelling tot een auto geen toerenteller die waarschuwt als de motor oververhit raakt. Dus moet je dat voorkomen."



Dat kan door goed te trainen, de juiste kleren te dragen, signalen als hoofdpijn, verwarring en bewustzijnsverlies niet te negeren en voorkomen dat je in het rood raakt, aldus Mijderwijk.



In 2014 en 2016 overleden deelnemers aan de Dam tot Damloop door oververhitting.



Koelbaden

Organisator Le Champion heeft met een groep sport-, gezondheids- en onderzoeksorganisaties, Radboud University Medical Center en UvA-HvA de handen ineen geslagen om hitteproblemen tijdens hardloopevenementen aan te pakken. De resulaten uit de capsules worden gebruikt in dit onderzoek. "Meten is weten," aldus Mijderwijk.



Dit jaar worden er bij de finish ook voor het eerst drie met ijsblokjes gevulde koelbaden ingezet waar deelnemers met hitteproblemen in ondergedompeld kunnen worden.