Deelfietsen? Nee, Amsterdam zet in op de deelscooter

Dat blijkt uit het langverwachte beleidsvoornemen van verkeerswethouder Sharon Dijksma.



Volgens de wethouder is er geen draagvlak om op grote schaal (9000 stuks) fietsen te plaatsen in de stad. "De toegevoegde waarde van deelfietsen is nog te onduidelijk." Zij benadrukt dat bijna alle Amsterdammers al een fiets hebben.



Belangrijk alternatief

De scooter wordt daarentegen plotseling omarmd door Dijksma. Aanvankelijk was er sprake van dat twee aanbieders ieder 250 deelscooters in Amsterdam zouden mogen plaatsen, maar zij heeft dat uitgebreid naar 350 scooters per aanbieder.



Ter illustratie: op het moment rijden er 108 deelscooters van het bedrijf Felyx in de stad, die intensief worden gebruikt. Waarschijnlijk worden dat er binnenkort dus 700. Deze scooters kunnen overal worden achtergelaten waar ze willen, met uitzondering van een aantal zeer drukke plekken.



Dijksma laat weten deelbromfietsen te zien als een belangrijk alternatief voor autoritten en ook als een aanvulling op het totale pakket aan 'mobiliteitsmogelijkheden van Amsterdammers'.



"Niet iedereen heeft toegang tot een bromfiets en in verband met het beslag op de openbare ruimte is het ook niet gewenst dat het aantal brommers in eigen bezit toeneemt."



Erbarmelijke kwaliteit

Twee jaar geleden werd Amsterdam overspoeld door deelfietsen van een aantal, veelal buitenlandse, aanbieders. Deze fietsen werden gedumpt in de stad en vele werden niet of nauwelijks gebruikt. De fietsen waren bovendien van erbarmelijke kwaliteit ('bicycle shaped objects') en werden al snel als wrakken.



Destijds ging het om 6000 tot 7000 deelfietsen. Het vorige college besloot daarop de regie terug te nemen, maar wilde wel drie aanbieders toestaan ieder 3000 fietsen te plaatsen in de stad. Dat plan wordt nu door Dijksma de nek omgedraaid, zij ziet hooguit ruimte voor kleinschalige en lokale experimenten, 'zoals buurtinitiatieven'. Volgens Dijksma is er geen draagvlak meer voor een stadsbreed systeem.



Quinten Selhorst van Felyx is blij dat er meer ruimte komt voor zijn bedrijf. Volgens hem vormen de scooters onder meer een waardevolle aanvulling op het openbaar vervoer. "Dit betekent niet méér scooters in Amsterdam, maar wel beter gebruik van de beschikbare scooters. Uit onderzoek blijkt dat onze klanten een scooter overwegen te kopen, maar dat vaak niet doen als ze gebruik kunnen maken van een deelscooter. Wij willen graag nog meer scooters."