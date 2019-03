Deelfietsen maken terugkeer in Amsterdam

Wethouder Sharon Dijksma (PvdA) wil fietsen en elektrische bromfietsen inzetten als alternatief voor autoritten in de binnenstad. Ook moet de parkeerdruk erdoor afnemen.



Dijksma heeft twee vergunningen klaarliggen voor aanbieders van elektrische brommers. Bedrijven die daar interesse in hebben, kunnen eenmaal vergund maximaal 350 brommers de weg op sturen in Amsterdam. De deelfets komt 'op kleine schaal en gereguleerd' terug in stad.



Voorganger Pieter Litjens (VVD) maakte in 2017 een voortijdig einde aan de deelfiets, die toen razendsnel opkwam in Amsterdam en volgens velen voor overlast zorgde. Litjens gaf verhuurders toen de tijd de fietsen in te nemen, en liet de restanten wegknippen.



De proef van Dijksma gaat twee jaar duren. In 2021 wordt bekeken of de deelfiets definitief terugkeert, en hoeveel ruimte de voertuigen krijgen. De gemeenteraad moet overigens nog akkoord gaan met de proef. Als er een meerderheid komt, keren de deelfietsen in mei terug in het Amsterdamse straatbeeld.