Deel Zeeburgertunnel nog zeker tot donderdagochtend dicht

Op beelden van AT5 is te zien hoe een deel van het plafond naar beneden is gekomen. Daarachter ligt de groene container. Enkele meters verderop staat een vrachtwagen, waarvan een deel van de achterkant ontbreekt.



De schade is volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) woensdagochtend rond 10.00 uur ontstaan aan het begin van de tunnel in de binnenring A10 (Coenplein richting Watergraafsmeer).



Vlak na de hoogtedetectie in de tunnel sprong een klep op de vrachtwagen open. Die raakte vervolgens vol de daglichtconstructie in het plafond. De constructie, bestaande uit lamellen, moet er voor zorgen dat een bestuurder iets sneller went aan het donker in de tunnel.



Ook het asfalt raakte beschadigd door de container die van de vrachtwagen af viel.



De binnenring in zuidelijke richting blijft vanwege reparaties in elk geval tot donderdagochtend gesloten, meldt Rijkswaterstaat.



De buitenring was woensdag rond 10.30 uur weer geopend voor verkeer.