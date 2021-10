Deel UvA-studenten krijgt weer online les wegens problemen met ventilatie

Omdat de luchtkwaliteit nu niet gegarandeerd kan worden, is gebouw ‘REC-JK’ op Roeterseiland Campus in elk geval deze week gesloten voor studenten. Beeld Nina Schollaardt

Het is de eerste keer dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) een gebouw sluit vanwege de luchtkwaliteit. “Dit heeft alles met corona te maken,” zegt een woordvoerder van de universiteit. “Daardoor houden we de luchtkwaliteit extra in de gaten. We zagen voor het weekend dat er fluctuatie zat in de metingen. Daardoor kunnen we niet met zekerheid het veilige aantal studenten per onderwijsruimte te bepalen en hebben we de onderwijsruimte voor deze week uit voorzorg gesloten.”

In de onderwijsruimtes van de UvA blijkt een aantal motoren van de ventilatiesystemen niet goed te werken. Hoewel het volgens de Rijksoverheid nog onbekend is in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van het virus daadwerkelijk tegen te gaan, is ventilatie een van de pijlers in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Vanaf 25 september geldt de maximale groepsgrootte van 75 studenten op hogescholen en de universiteiten niet meer en ook een mondkapje is niet meer verplicht. Onderwijslocaties moeten zelf zorgen voor goede ventilatie.

Gebouwen gesloten

Omdat de luchtkwaliteit nu niet gegarandeerd kan worden, is gebouw ‘REC-JK’ op Roeterseiland Campus in elk geval deze week gesloten voor studenten. Die ventilatiemotoren worden vervangen. Wanneer de lessen in het gebouw kunnen worden hervat, hangt af van de levertijd ervan.

Op basisscholen en in het voortgezet onderwijs zijn al langer zorgen over de luchtkwaliteit. Een derde van de middelbare scholen in Amsterdam heeft de ventilatie in het gebouw niet op orde en voldoet niet aan de wettelijke normen. Zorgen van schoolbesturen en onderwijsbonden waren er al voor corona, maar nu zien ze een nog groter risico. Een grote meerderheid van de scholen is sterk verouderd en heeft geen mechanische ventilatie. Zij kunnen alleen frisse lucht krijgen door de ramen open te zetten. Met de winter op komst wordt dat lastig.

Wettelijke norm

Het kabinet heeft 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om scholen in Nederland te helpen de ventilatie op orde te krijgen. Hiervan is nu bijna 200 miljoen beschikbaar via de zogenoemde Suvis-regeling (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen). De overige 160 miljoen euro is gereserveerd voor 2022 en 2023.