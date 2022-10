Deel Oudezijds Voorburgwal in Centrum ‘met spoed afgesloten’ vanwege slechte staat kademuur

Beeld Dingena Mol

In 2018 werd al een deel van de kademuur versterkt met een veiligheidsconstructie van stalen damwanden. Sindsdien wordt de kademuur in de gaten gehouden met metingen. Daaruit is gebleken dat het deel van de kademuur dat niet is versterkt, langzaam richting de gracht beweegt. ‘Daarom nemen we extra veiligheidsmaatregelen,’ schrijft de gemeente aan omwonenden. Voorlopig is de straat alleen bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

De straat is inmiddels afgezet met hekken die uiterlijk volgende week vervangen zullen worden door paaltjes. Die blijven staan tot er meer duidelijkheid is over de aanpak van de kade. Hoelang het duurt voordat er een plan van aanpak is, is nog niet bekend.

Voorlopig wordt het verkeer omgeleid via de overzijde van de gracht – de rijrichting zal daarvoor op die gracht worden aangepast. Ook zullen ‘fietsnietjes’ tussen de huisnummers 16 en 34 worden verwijderd en mag het deel van de straat niet meer worden gebruikt voor op- en afstappen bij rondvaartboten.

Hoofdpijndossier

De slechte staat van de kademuren is al lange tijd een heikel punt in Amsterdam. Door jaren van achterstallig onderhoud verkeren veel kademuren in dermate slechte conditie dat ze op instorten staan. Elk ingrijpen – hoe voorzichtig ook – kan leiden tot instortingen. In september ontstonden bij verkennende onderzoeken nog twee zinkgaten op de Lijnbaansgracht en Leidsegracht.

Niet voor niets maakte het nieuwe stadsbestuur 25 miljoen euro per jaar extra vrij om het achterstallige onderhoud van de bruggen en kades structureel aan te pakken. Maar of dat genoeg is moet nog blijken, zei wethouder Melanie van der Horst: de stad wacht een enorm aantal projecten.

De wethouder waarschuwde de gemeenteraad dat als er niet meer geld komt, het werk niet op de huidige wijze kan worden voortgezet. Dat betekent volgens Van der Horst dat het ‘vernieuwingstempo waar we nu op zitten, voorlopig niet zal toenemen en mogelijk afneemt’. Ook kunnen projecten dan (noodgedwongen) worden uitgesteld, stelde de wethouder, wat de toch al gebrekkige staat van de kaders verder zou verslechteren.