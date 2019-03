Deel MC Slotervaart mogelijk ingericht als woonruimte

Op die manier wil Zadelhoff bijdragen aan het tekort aan huisvesting van medisch personeel, een van de redenen van de capaciteitsproblemen in Amsterdamse ziekenhuizen.



Zorg­ondernemer Loek Winter en andere aandeelhouders van MC Slotervaart hebben een akkoord gesloten met Zadelhoff, waarmee alle schuldeisers van het failliete ziekenhuis kunnen worden terugbetaald.



Volgens curator Marc van Zanten gaat het om een bedrag van 45 miljoen euro dat Zadelhoff wil betalen. Daarmee kunnen alle schuldeisers worden terugbetaald en zou het faillissement voorbij zijn. Grote schuldeisers zijn UWV, die zes weken lang lonen heeft doorbetaald, ING en de zorgverzekeraars.



De curator zegt het principeakkoord nog niet gezien te hebben. "Maar als het bericht klopt, is het goed nieuws voor de schuldeisers."



Eigendomsrecht

Met het principeakkoord wil Zadelhoff het eigendomsrecht van het ziekenhuis in handen krijgen. De vastgoedorganisatie wil niet tornen aan de zorgbestemming van MC Slotervaart, maar van een doorstart van het ziekenhuis is geen sprake. Zadelhoff wil een medisch centrum voor de regio bouwen. Huidige huurders Antoni van Leeuwenhoek en Atalmedial hoeven niet te vrezen de locatie te moeten verlaten.



Maar zo ver is het nog niet. De gemeente heeft namelijk in principe het voorkeursrecht om het MC Slotervaart te kopen en heeft geëist dat het gebouw een zorgfunctie behoudt. Het is dus de vraag of de gemeente achter de plannen van Zadelhoff staat, specifiek de plannen omtrent huisvesting voor medisch personeel.



Vanwege de uitzonderlijke situatie die zich nu voordoet is het echter niet duidelijk of het voorkeursrecht van de gemeente geldt en of de gemeente hiervan gebruik zal maken.