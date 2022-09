Deel Lijnbaansgracht weken onbereikbaar voor fietsen en auto’s vanwege zinkgat

Onder het gat zit een riolering, die ‘vooralsnog’ niet beschadigd lijkt. Beeld Jennifer Gijrath

Dat zei wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) tijdens een commissievergadering donderdag.

De gemeente heeft een onderzoek ingesteld om te reconstrueren hoe het zinkgat is ontstaan. Woensdag werd het plots zichtbaar tussen de Westerstraat en de Anjeliersstraat, zonder duidelijke aanleiding. Onder de straatstenen die waren weggezakt, was een ‘diepe leegte’ te zien, zoals een bewoner het omschreef.

Van der Horst zegt dat het gat te maken kan hebben met ‘constructieve gebreken’ aan de kademuur, maar onduidelijk is of dat daadwerkelijk het geval is. “Er zijn geen signalen dat de kademuur zelf instabiel is, maar we houden het in de gaten. Een eerste inschatting is dat het zeker zes weken gaat duren voordat de kade is aangepakt en het verkeer weer kan rijden.”

Het zinkgat is inmiddels met linten afgezet. Omdat onduidelijk is hoe stabiel de grond is onder de rest van het wegdek, is niet alleen de plek afgezet waar het zinkgat te zien is, maar ook een flink stuk straat daaromheen. Van der Horst legde uit dat onder het gat een riolering zit, die ‘vooralsnog’ niet beschadigd lijkt. Hier doet Waternet aanvullend onderzoek naar.

Vaker zinkgaten in de stad

Amsterdam heeft in het verleden vaker te maken gehad met zinkgaten. Vorig jaar januari ontstond op het Muntplein een zinkgat, in maart was er een te zien bij de Staalmeestersbrug – allebei in het Centrum. De staat van de kades en leidingen in de Amsterdamse binnenstad laat al jaren te wensen over. Maar ook op de A10, in de Marnixstraat, op het Entrepotdok en op het Bullewijkpad in Zuidoost ontstonden in het verleden zinkgaten.

Het ontstaan van dit soort gaten kan verschillende oorzaken hebben, zoals een gesprongen waterleiding. Dan spoelt het water het zand onder de weg vandaan, waardoor stenen los komen te zitten en naar beneden vallen. Door werkzaamheden en heien komt er extra druk op de grond te staan, waardoor verouderde leidingen kunnen barsten.