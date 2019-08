Deel leerlingen Haga Lyceum naar gebouw Het Reinaert

Het leegstaande schoolgebouw in de Reinaert de Vosstraat. De gemeente Amsterdam laat een deel van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum in het gebouw onderbrengen. Beeld ANP

Het Haga Lyceum kan voor de opvang van nieuwe leerlingen gebruik maken van het schoolgebouw waar tot het voorbije schooljaar het Reinaert was gehuisvest, schrijft wethouder van Onderwijs Marjolein Moorman maandag aan de gemeenteraad.

Het gebouw staat in Bos en Lommer, op een tiental minuten fietsen van de Naritaweg (nabij station Sloterdijk), waar nu nog het gehele Haga Lyceum is gehuisvest. De leerlingen van het Reinaert verhuizen een jaar eerder dan gepland naar het nieuwe gebouw van het Comenius Lyceum in Nieuw-West, aldus Moorman in dezelfde brief. Daarin stelt ze eveneens dat het schoolgebouw in de Reinaert de Vosstraat niet alleen komend schooljaar, maar ook op langere termijn kan worden gebruikt door het Haga Lyceum.

Uitbreiding

Aanvankelijk was het de bedoeling de uitbreiding van het islamitische lyceum te realiseren op het terrein van de huidige vestiging aan de Naritaweg. Hierover ontstond een conflict tussen de gemeente en het schoolbestuur, onder andere omdat het Haga Lyceum zelf een aannemer wilde inschakelen en begeleiden. De gemeente weigerde dit en contracteerde zelf een aannemer. Die werd in zijn werkzaamheden gehinderd door personeel en bestuursleden van de school, die op de bouwplaats hun eigen aannemer aanstuurden. De politie verscheen enkele keren ter plaatste. Er volgde een kort geding, waarin de rechter eind vorige maand besloot ten faveure van de gemeente.

Nadien kreeg de gemeente volgens Moorman geen signaal van de leiding van het Haga Lyceum, dat het alsnog bereid zou zijn tot medewerking aan de bouw van tijdelijke voorzieningen bij de Naritaweg voor de opvang van nieuwe leerlingen. Omdat zonder die medewerking tijdige realisatie van noodgebouwen onmogelijk is, is nu gekozen voor een locatie elders in de stad, aldus Moorman.

Het stadsbestuur heeft maandag ouders van leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum en direct omwonenden geïnformeerd.

Bij het ter beschikking stellen van het oude gebouw van het Reinaert gaat de gemeente er vanuit dat het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum zal opstappen, zoals minister van Onderwijs Arie Slob heeft gelast naar aanleiding van een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie. Het bestuur weigert dat.

Gebouw van het Comenius

Het Haga Lyceum voelt er ook niets voor het pand in Bos en Lommer te betrekken, zegt directeur Soner Atasoy tegen AT5. Volgens hem zal zijn school de komende jaren groeien naar zeker 950 leerlingen en biedt het oude gebouw van Het Reinaert plaats aan 450. In plaats daarvan wil hij het nieuwe gebouw van het Comenius. “Dat gebouw is voor ons groot genoeg. En dan kunnen zij naar de Reinaert de Vossstraat, want hun leerlingenaantallen krimpen.”

Een alternatief is een nieuwe gang naar de rechter om alsnog uitbreiding op het huidige terrein aan de Naritaweg af te dwingen, aldus Atasoy tegen AT5.