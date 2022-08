Deel geluidsschermen langs A10-Noord verwijderd, 80 km-zone overwogen tegen geluidsoverlast

De eerder door een storm beschadigde geluidsschermen langs de A10-Noord. Beeld Rijkswaterstaat

De geluidsschermen langs de A10-Noord raakten afgelopen jaar door meerdere stormen beschadigd. Daarna verwijderde Rijkswaterstaat al diverse panelen om de veiligheid van weggebruikers te garanderen, maar na een grondige inspectie blijkt nu dat veel panelen bij een volgende storm los kunnen raken. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten om vanaf volgende week maandag veel van de geluidsschermen te verwijderen en de hoogte tijdelijk terug te brengen van 4,5 naar 3 meter.

Geluidsoverlast

Het gaat om de gedeelten tussen de Zuideindebrug en afrit S117, Kadoelenbrug tot tankstation Kadoelen, Banne van Achtersteven tot de Noordhollandschkanaalbrug en afrit S116 tot de Beemsterstraatbrug. Bewoners die hier langs de A10-Noord wonen kunnen daardoor meer geluidsoverlast van de snelweg gaan ervaren.

Rijkswaterstaat gaat daarom een geluidsonderzoek uitvoeren om te kijken welke tijdelijke maatregelen er kunnen worden genomen. Een van de opties die al op tafel ligt is het verlagen van de maximumsnelheid op de A10-Noord van 100 naar 80 kilometer per uur. ‘Het veiligstellen van de schermen kan hier helaas niet op wachten, omdat bij een eerstvolgende storm mogelijk weer panelen de weg op kunnen waaien,’ aldus Rijkswaterstaat in een persbericht.

Een woordvoerder erkent wel dat het ‘direct vervangen van de schermen ideaal zou zijn geweest’, maar dat Rijkswaterstaat helaas nog niet zo ver is. “Ze maken deel uit van een grote vervangingsronde. De procedures daarvoor zijn wel al in gang gezet, maar alle openbare aanbestedingen moeten nog worden uitgevoerd om aan het werk te kunnen beginnen.”

Bijeenkomst

De verwachting is dat de geluidsschermen daardoor in 2025 kunnen worden vervangen. “We zijn een beetje ingehaald door de tijd,” aldus de woordvoerder. “Tot de schermen vervangen zijn moeten we dit soort acties ondernemen, wat voor de bewoners erg vervelend is.” In september organiseert Rijkswaterstaat een bijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden om vragen te beantwoorden.

Het werk start volgende week maandag en duurt twee weken, op doordeweekse dagen van 22.00 tot 06.00 uur. De A10-Noord zal daarbij niet worden afgesloten. Wel zullen enkele op- en afritten (S116, S117 en S118) tijdelijk afgesloten kunnen zijn. Verkeer zal dan om moeten rijden. Omwonenden kunnen geluidsoverlast van de nachtelijke werkzaamheden ervaren.