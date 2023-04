Deel Amsterdamse kades en bruggen kan langer mee: op korte termijn minder herstel nodig

De afgelopen jaren dreigde het inhalen van decennialang achterstallig onderhoud aan kades en bruggen een financiële strop te worden voor de gemeente. Beeld ANP/Joosten Fotografie

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het kunnen inschatten van het risico dat een brug of kade instort. Op veel plekken is duikonderzoek uitgevoerd en er is veel kennis opgedaan over de staat van de houten palen waarop de constructies rusten. ‘Hoewel een calamiteit altijd kan ontstaan, verwachten we niet meer overvallen te worden door de slechte staat van de bruggen,’ schrijft wethouder Melanie van der Horst aan de gemeenteraad.

In totaal stonden 19 bruggen en 47 rakken op de lijst om tot eind 2026 te worden vervangen. Door een heroverweging zijn er daarvan nog maar 5 bruggen over die snel moeten worden vernieuwd. Bij 11 bruggen wordt verder onderzoek gedaan en in het geval van één brug blijkt er helemaal geen noodzaak tot vervanging meer.

Van de 47 kades die zouden worden vervangen, hoeven 3 rakken helemaal niet meer te worden aangepakt en blijven er 22 op de lijst staan waarvan sloop en nieuwbouw noodzakelijk is. Bij de rest wordt nader onderzoek gedaan of wordt de mogelijkheid van het verlengen van de levensduur verder onderzocht of al uitgevoerd.

Zinkgatenseizoen

Ook telde de gemeente afgelopen jaar zestien zinkgaten in de stad. Volgens het halfjaarlijkse rapport over de aanpak van bruggen en kades is dat het gevolg van het ‘zinkgatenseizoen’: de tijd van het jaar waarin door forse regenval meer van dergelijke gaten in het wegdek ontstaan. In de meeste gevallen was een snelle reparatie voldoende om het probleem op te lossen.

In 2022 zijn er steeds minder situaties geweest waarbij acuut ingrijpende maatregelen nodig waren. Slechts bij één brug (Marie Thomas Tonnonbrug in Noord) en bij twee rakken (Singel en Oudezijds Voorburgwal) was het nodig om ze te versterken. Bij acht bruggen werd een gewichtsbeperking ingesteld, in drie gevallen ging het om een maatregel om te voorkomen dat zware voertuigen gebruikmaken van voetpaden, die minder gewicht kunnen dragen. Twee keer is een gewichtsbeperking van 30 ton ingesteld.

Bij 27 kademuren is vorig jaar een gewichtsbeperking ingesteld. In de meeste gevallen waren de consequenties beperkt, zoals een restrictie voor voertuigen zwaarder dan 30 ton. In drie gevallen was de beperking ingrijpender en kon het verkeer boven 7,5 ton geen gebruik meer maken van de rijbaan.

212 kilometer kademuur

Volgens Van der Horst is het vernieuwde inzicht over de kades het gevolg van veel onderzoek en ‘de kennis en ervaring van de afgelopen jaren’. ‘Per object is gekeken of er (…) mogelijkheden zijn voor gedeeltelijke renovatie, permanente herwaardering, uitstel of mogelijk zelfs afstel wanneer blijkt dat de constructie beter is dan gedacht.’

De wethouder zegt nog niet te kunnen ingaan op wat dat nieuwe inzicht betekent voor de enorme kostenpost die de stad te wachten staat. De afgelopen jaren dreigde het inhalen van decennialang achterstallig onderhoud een financiële strop te worden voor de gemeente.

Tegelijkertijd is er ook gas gegeven op plekken waar werkzaamheden bij bruggen en kades uitstellen níét verantwoord blijkt. In de tweede helft van afgelopen jaar werd er gewerkt aan iets meer dan anderhalve kilometer kade, verdeeld over zes projecten (Herengracht, Nieuwe Herengracht, Jacob Catskade, De Ruijterkade, Singel en Lijnbaansgracht).

Alles bij elkaar is 420 meter kademuur opgeleverd: Recht Boomsloot, Molen de Otter, een stuk kade bij de Entree en bij de NDSM-werf. Ter context: Amsterdam heeft zichzelf ten doel gesteld om 855 bruggen en ongeveer 212 kilometer kademuren te onderzoeken, veilig te houden en waar nodig versneld op orde te krijgen.

