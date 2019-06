Deel A4 dicht na ongeluk met caravan

Beeld Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

Om het ongeluk veilig te kunnen afhandelen, heeft Rijkswaterstaat de verbindingsweg van de A10 naar de A4 afgesloten. Omrijden kan via de A2 en de A9 (zie kaar hieronder).

Hoe lang de afhandeling nog gaat duren is onduidelijk. De A10 Zuid richting Utrecht, de andere kant op, was al dicht vanwege werkzaamheden aan het project Zuidasdok. Die werkzaamheden hebben vijf weekenden geduurd, waarvan dit weekeinde het laatste was.