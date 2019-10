Deel A10 dit weekend afgesloten. Ook geen treinen tussen Zuid en Rai

Beeld ANP

Rijkswaterstaat adviseert niet met de auto of de trein naar de Zuidas te reizen. Vooral vrijdag zal het rondom Amsterdam erg druk zijn. De afsluiting duurt van donderdagavond 31 oktober 22.00 uur tot en met maandagochtend 4 november 05.00 uur.

Vanuit de richting van de A10 West is de A10 Zuid afgesloten vanaf knooppunt De Nieuwe Meer, richting de A2 en A10 Oost (knooppunt Amstel). En vanaf de A4-Schiphol is de snelweg (A4 en A10 Zuid) afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp. Het verkeer wordt omgeleid via de A5 en A9.

De A10 Zuid gaat op de schop omdat de weg wordt verbreed van vier naar zes rijstroken. Station Zuid wordt compleet vernieuwd zodat meerdere vormen van openbaar vervoer samen kunnen komen. Het hele project met de naam Zuidasdok moet in 2028 klaar zijn.