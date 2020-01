Debat over Haga Lyceum escaleert na beschuldigingen over islamofobie

Het allereerste debat in de Amsterdamse gemeenteraad in het nieuwe jaar liep direct hoog op na beschuldigingen van ‘islamofoob’ optreden van de overheid jegens het Cornelius Haga Lyceum.

Sylvana Simons van Bij1, die aanvankelijk begrip had voor het optreden van het gemeentebestuur, wil nu dat de islamitische school wordt gerehabiliteerd en sprak uit dat het Cornelius Haga Lyceum ‘slachtoffer is van islamofobie’. Het optreden jegens de school was volgens haar gebaseerd op ‘islamofobe sentimenten’.

Numan Yilmaz van Denk verweet zijn collegaraadsleden dat zij nooit langs zijn gegaan bij de school, hoewel ze ‘volksvertegenwoordigers’ zijn. “Dat vind ik heel raar en dat heeft te maken met de verstandhouding met de school.” Hij vindt dat de gemeente een einde moet maken aan het moratorium dat is opgelegd op alle subsidies en verzoeken om uitbreidingen. “We moeten de verstandhoudingen normaliseren, dit is een Amsterdamse school met Amsterdamse leerlingen en Amsterdamse docenten.”

‘Ongepast en onprettig’

Diverse raadsleden en wethouder Marjolein Moorman reageerden ontzet. “Ik werp dit verre van mij, de koppeling tussen kritiek op het Cornelius Haga Lyceum en islamofobie,” aldus Erik Flentge (SP). Moorman zei het debat met ‘verbazing’ te hebben gevolgd en noemde het gelegde verband met islamofobie ‘ongepast en onprettig’. “We moeten zorgvuldig zijn in de woorden die wij gebruiken.”

Het debat, aangevraagd door Denk, ging over de kritiek van toezichthouder CTIVD op de beschuldigingen van inlichtingendienst AIVD over radicale invloeden op het Cornelius Haga Lyceum. Volgens CTIVD waren beweringen over banden met terreurgroepen en de aandacht die de school zou besteden aan de salafistische geloofsleer onvoldoende onderbouwd. De gemeente riep naar aanleiding van dit rapport het schoolbestuur op om af te treden. De zaak ligt nu voor de rechter.

Moorman stelt dat ze in al haar berichten over deze kwestie voortdurend heeft benadrukt dat het in deze kwestie niet gaat om islamitisch onderwijs op zich. “Wij realiseren ons dat er grote behoefte is aan islamitisch onderwijs en wij vinden ook dat er goed middelbaar onderwijs moet zijn.” Ze tekende aan dat de kritiek van CTIVD gaat over een paar zinnen in een bericht van vier pagina’s. “Over het algemeen was het ambtsbericht van de AIVD rechtmatig en proportioneel.”