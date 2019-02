Debat aangevraagd over uitspraken Leen Schaap

Onlangs bracht oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm een rapport uit over de organi­satie. Bij de bespreking daarvan in de raad nam Halsema het nadrukkelijk op voor de brandweer. Wie zegt zich te schamen voor de Amsterdamse brandweer, krijgt met haar te maken, zei ze. Halsema kon dinsdagochtend niet reageren op de uitspraken.



Debat

Wil van Soest van Partij van de Ouderen heeft een debat aangevraagd over de woorden van Schaap. "Wat een arrogantie om zo te spreken over de brandweermensen. Ook de vergelijking die Schaap maakt met wijlen burgemeester Van der Laan vind ik stuitend en ongehoord."



Volgens Van Soest lijkt Schaap aan te sturen op een gouden handdruk.

Sofyan Mbarki van de PvdA vindt de uitspraken 'niet slim'. Dit soort gesprekken moeten volgens hem achter de schermen plaatsvinden. Reinier van Dantzig (D66) is het daarmee eens. "Het is niet bevorderlijk om telkens olie op het vuur te gooien."



Leen Schaap laat via zijn woordvoerder weten zich niet te herkennen in de uitspraken in De Telegraaf.