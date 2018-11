Deal over afbouw activiteiten Slotervaartziekenhuis

Voldoende capaciteit

Concreet worden twee gezaghebbende en onafhankelijke artsen aangesteld om met raad en daad schouder aan schouder te staan met de zorgverleners in het MC Slotervaart. En vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt versterking geboden voor het bestuur.



De zorginspectie zal daarnaast vanaf maandag in huis bij het MC Slotervaart beschikbaar zijn om met haar expertise het crisisteam aldaar bij te staan. Verder heeft verzekeraar Zilveren Kruis afspraken met de ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving gemaakt over voldoende capaciteit voor de patiënten die over moeten worden geplaatst vanuit het MC Slotervaart.



"Die benodigde capaciteit is nu beschikbaar en wordt opgeschaald als dat nodig is," aldus Bruins.



Daar waar patiënten overstappen naar andere ziekenhuizen komen patiëntgegevens sneller beschikbaar in dat andere ziekenhuis. Tot slot komt er aandacht voor het extra werk dat huisartsen nu moeten verrichten.



Bovengenoemde partijen zullen komende dagen in nauw contact met elkaar blijven staan, besluit de minister.



