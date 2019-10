Deadline eeuwigdurende erfpacht is en blijft 1 januari

Beeld ANP

De voltallige oppositie had ‘een ultiem en dringend verzoek’ voor uitstel gedaan. Ook makelaars, Vereniging Eigen Huis en erfpachters vinden dat de gunstiger voorwaarden langer moeten gelden. Diverse insprekers waren naar de Stopera gekomen om óók voor uitstel te pleiten.

Wie voor 1 januari een aanvraag voor een overstap indient, maakt gebruik van een extra korting, de WOZ-waarde uit 2014 en een lagere waardering voor de buurt, die de basis vormen voor de berekening van de erfpacht. Wie pas na de deadline de aanvraag in gang zet, is veel meer kwijt, soms het tienvoudige. “Dan is het eigen schuld, dikke bult,” aldus Diederik Boomsma (CDA). “In geen enkele andere stad flikt het bestuur haar burgers zoiets.”

Hij concludeerde dat de meerderheid van de raad helemaal niet blij is met het nieuwe erfpachtstelsel. “Trek uw conclusies. U kunt u niet meer met goed fatsoen verschuilen achter coalitieafspraken. Dit doordrammen is asociaal.”

Financiële afgrond

De oppositie had om uitstel gevraagd, omdat nog heel veel Amsterdammers niet in actie zijn gekomen en dus de korting dreigen mis te lopen. “Het kan toch niet zo zijn dat u Amsterdammers de financiële afgrond in laat rijden,” zei Jennifer Bloemberg-Issa van Partij voor de Dieren.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Marieke van Doorninck zag geen noodzaak voor uitstel. De gemeente doet in haar ogen veel om erfpachters in beweging te krijgen en dat leidt al tot meer aanvragen. Uitstel heeft ook nadelige gevolgen voor de uitvoering en zorgt er uiteindelijk voor dat erfpachters die al een aanvraag in hebben gediend, nog langer moeten wachten. En de wachttijden bedragen al maanden en dreigen op te lopen naar jaren. “Dit is een grote systeemverandering en dat betekent veel voor de ambtenaren.”

De coalitiepartijen steunden het verzoek tot uitstel van de oppositie niet. “Dat lost niets op en dan komt dezelfde kwestie op een later moment alsnog aan de orde,” aldus Carolien de Heer (PvdA).

‘Afspraak is afspraak’

Coalitiepartij D66 is wel voor uitstel en zou zelfs wensen dat de gunstiger voorwaarden voor altijd gelden, maar steunde het verzoek van de oppositie desondanks niet, vanwege coalitieafspraken. “Afspraak is afspraak,” aldus Reinier van Dantzig. Als een van zijn coalitiegenoten een verzoek tot uitstel zou doen, dan steunt D66 die wel. Daarmee legde hij de bal bij zijn linkse coalitiegenoten.

Volgens de laatste cijfers zijn er op 14 oktober 1712 erfpachters overgestapt. Dat komt neer op ruim 1 procent van de 158.500 woningen op erfpacht. Het aantal aanvragen stijgt wel, inmiddels ontvangt de gemeente er tweeduizend per week.

In totaal zijn er 64.000 aanvragen gedaan, waarvan 24.000 afkomstig zijn van institutionele beleggers.