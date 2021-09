De Zuidas loopt leeg: na ABN Amro vertrekt ook advocatengigant De Brauw

Het hart van de Zuidas loopt leeg. Het grootste advocatenkantoor van Nederland, De Brauw, Blackstone Westbroek verlaat kantoortoren The Rock bij station Zuid.

Na het negen maanden geleden aangekondigde vertrek van ABN Amro van de Zuidas volgt nu de verhuizing van De Brauw. Het grootste advocatenkantoor van Nederland - met 650 medewerkers, onder wie 329 advocaten- verruilt medio 2023 kantoortoren The Rock voor Tripolis Park, een combinatie van nieuwbouw langs ringweg A10 en monumentale kantoren aan de Amstelveenseweg.

Eerder al gaf APG, dat in een van de Symphony Torens huist, er de brui aan. De investeringstak van pensioenfonds ABP verkast volgend jaar met 500 werknemers naar Sloterdijk. Daarmee komt in het kantorengebied, waar leegstand vrijwel onbestaand was, de komende jaren ten minste 120.000 van de ruim één miljoen vierkante meter vrij.

Glans verdwenen

Het grootste advocatenkantoor gaf met ABN het kantorengebied bij NS-station Zuid de afgelopen 13 jaar zijn glans. Juist advocatenkantoren en banken vormen het bestaansrecht van het hart van de Zuidas, het enige kantorengebied in Nederland dat zich kan meten met internationale centrale zakendistricten als La Défense (Parijs) of de Londense Docklands.

Begin vorig decennium was maar liefst 80 procent van de Nederlandse advocaten werkzaam op de Zuidas en waren zes van de tien grootste advocatenkantoren in het gebied gevestigd.

Maar de glans is van het kantorenwalhalla af. Het gemodder met het Zuidasdok - het al meermaals gestrande ondergronds leggen van wegen en sporen en de bouw van een nieuw station Zuid - tast de aantrekkelijkheid van het gebied aan. Ook de torenhoge huren in het gebied spelen een rol. Die liggen volgens vastgoedadviseur Cushman & Wakefield op gemiddeld 489 euro per vierkante meter per jaar en zijn veruit het hoogst van Nederland.

De druppel

Voor APG waren de almaar stijgende huurprijzen destijds de druppel; de pensioenbelegger moet immers alle kosten tegenover de 4,5 miljoen pensioengerechtigden verklaren. Met de verhuizing vanuit 10.000 vierkante meter Symphonytoren bespaart APG in 17 jaar (de looptijd van het contract op Sloterdijk) 87 miljoen euro op huisvestingskosten.

Voor De Brauw telt ook mee dat het onhandige vloerplan van zuidastoren The Rock veel loze ruimte bevat die wel moet worden afgerekend. In het nieuwe onderkomen kan het met hetzelfde aantal medewerkers met 4000 vierkante meter minder toe.

Ook voor de verhuisplannen van ABN Amro is geld een belangrijke drijfveer. De bank is van oudsher eigenaar van zijn grijze torens en de grond daaronder. Die kunnen, zo schat de vastgoedwereld, wel eens tussen de 800 miljoen en ruim een miljard euro opleveren. Inmiddels is de eerste ronde van de zoektocht naar potentiële kopers afgerond.

Leeftijd

Daarnaast begint de leeftijd van de Zuidastorens te tellen. Toren The Rock, , de grijsblauwe toren op de hoek van de Parnassusweg, dateert van 2008. En in het topvastgoed geldt nu eenmaal de ongeschreven regel dat na een jaar of vijftien een rigoureuze verbouwing noodzakelijk is om een gebouw - zoals dat in makelaarsjargon heet - ‘courant’ te houden.

Bovendien speelt duurzaamheid bij de huisvesting van internationale bedrijven als De Brauw een hoofdrol en daar schort het bij een op de vijf Zuidaskantoren aan.

Met het vertrek van De Brauw komt The Rock vrijwel leeg te staan. De advocaten zijn sinds de oplevering in 2008 met 22.000 vierkante meter veruit de grootste huurder in de 24 verdiepingen tellende bedrijfsverzameltoren. Naast het advocatenkantoor is het hoofdkantoor van bouwmaterialengigant CRH er op 1600 vierkante meter gevestigd.