De zon is weer terug, maar waar mag nu gezwommen worden in Amsterdam?

Mensen zoeken verkoeling op een tropische warme dag, eerder deze zomer. Beeld ANP

Door de veelheid aan regenwater vorig weekend liep het riool over en kwam het rioolwater in de grachten terecht. Hierdoor was het water te vies om in te zwemmen. De gemeente gaf maandag dan ook een negatief zwemadvies voor het open water in Amsterdam.

De terugkeer van de zon in de komende dagen, roept dan ook de vraag op: kan er weer gezwommen worden? Voor de zwemliefhebbers is er goed nieuws. Volgens Waternet is het weer veilig om te zwemmen in het Amsterdamse water. “Het negatieve zwemadvies gold tot donderdag,” aldus de woordvoerder. “Het vieze water had drie etmalen nodig om weg te zakken, dus het water aan de oppervlakte is nu weer schoon genoeg om in te zwemmen.”

Voor de actuele zwemwaterkwaliteit en een officiële zwemplek kun je de website zwemwater.nl raadplegen.