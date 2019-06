De zomer van 2020 wordt drukker dan druk voor Amsterdam

Amsterdam kan zich opmaken voor een knallend, maar ook drukker dan druk 2020. Vanaf mei volgen grote evenementen elkaar op, die miljoenen bezoekers extra trekken. Midden in het hoogseizoen.

De serie internationale evenementen vangt aan in mei, als Zandvoort de Formule 1 verwelkomt op het circuit. Veel fans zullen overnachten in Amsterdam. Het is nu al bijna onmogelijk om voor het eerste of tweede weekeinde van mei een hotelkamer te boeken.

In juni is Amsterdam speelstad van vier wedstrijden van het EK voetbal, waaronder groepswedstrijden van Oranje – als het zich kwalificeert. Dit betekent zeker 50.000 toeschouwers per wedstrijd, plus de fans die naar speciale zones in de stad komen om wedstrijden te bekijken of mee te doen aan andere fes­tiviteiten. Volgens de Uefa zullen, bij elkaar, één miljoen voetballiefhebbers naar deze zones komen.

In augustus is het weer tijd voor Sail en de bijbehorende botenparade. Vijf jaar geleden trok het nautische evenement meer dan twee miljoen bezoekers.

Mogelijk komt het Songfestival ook nog op dit lijstje. Amsterdam zal meedingen naar de organisatie van dit evenement, waarop tienduizenden liefhebbers afkomen.

Kan Amsterdam dit aan? Burgemeester Femke Halsema denkt van wel. “Amsterdam is een stad die veel aankan.”

Niet op adem komen

Het wordt hoe dan ook een megaoperatie, want deze evenementen komen bovenop de reguliere festivals, concerten, rollende keukens, de Gay Pride en, wie weet, de huldiging van Ajax. En Amsterdam trekt ook zonder deze evenementen al 21 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland, 5 tot 10 procent meer dan dit jaar. We klagen nu al over drukte.

Geerte Udo, directeur van amsterdam&partners, het voormalige Amsterdam Marketing, denkt dat de stad 2020 wel zal overleven. “Dat het druk wordt, is duidelijk. Maar het grote voordeel is dat we dit ruim van tevoren weten en een plan kunnen maken.”

De evenementen overlappen elkaar niet en dat is een pre. Het betekent tegelijkertijd dat Amsterdam van mei tot september nauwelijks op adem kan komen. De hotels zijn in elk geval blij met de vele evenementen in 2020, zegt Nico Evers, general manager van Jakarta Hotel op de Javakade en bestuurder van Koninklijke Horeca in Amsterdam. “Laat maar komen, inclusief het Songfes­tival.”

Volgens Evers zijn in Amsterdam voldoende hotelkamers beschikbaar. “De prijzen zullen rede­lijk blijven. Al te grote stijgingen kunnen we niet doorvoeren.”