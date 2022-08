De wortels van de imposante notenbomen aan het Amstelveld duwen de straatklinkers wel érg ver omhoog

Gemeente: we zoeken naar een oplossing

Op het Amstelveld staan veel notenbomen waarvan de wortels een sterke opdruk geven. Daardoor wordt de weg opengebroken, beaamt de gemeente. “Op dit moment wordt gekeken naar de juiste, duurzame oplossing om de straat weer goed bewandelbaar te maken. Er wordt gekeken naar het eventueel verplaatsen of anders neerleggen van de tegels. Maar daar komt een hoop bij kijken, want met te veel zand erbij gaan de bomen dood. Het is ingewikkeld, maar we zijn ermee bezig. Bewoners worden hier eind van het jaar bij betrokken door middel van een bijeenkomst, en mogelijke werkzaamheden zullen volgen in het nieuwe jaar.”