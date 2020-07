De woningmarkt wankelt, maar prijzen blijven stijgen in Amsterdam

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De Amsterdamse huizenmarkt wankelt, maar staat vooralsnog overeind. De huren dalen weliswaar, bij afwezigheid van expats, maar de transactieprijzen van koophuizen zijn in het tweede kwartaal toch nog gestegen: 5 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. “De onzekerheid neemt toe door de coronacrisis, maar die zien we nog niet terug in de prijzen,” aldus Jerry Wijnen, voorzitter van de Amsterdamse afdeling.

De groeiende onzekerheid blijkt uit het feit dat huizenbezichtigingen minder kijkers trekken. “Vóór corona ontvingen we, pak hem beet, negentig kijkers en kwamen er twintig biedingen binnen, nu komen een stuk of twintig mensen langs, waarvan er vijf een bod uitbrengen,” aldus Wijnen. “Dat loopt dus terug, maar we moeten nog altijd vier mensen teleurstellen.”

Ook neemt het aanbod op de koopmarkt toe. Amsterdammers die bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis hebben gekocht, zetten hun huidige woning sneller te koop. Voorheen zouden ze wachten, in de veronderstelling dat de waarde in de tussentijd zou toenemen. “We merken toch dat mensen dit spannend vinden.”

Enige afkoeling

De stijging van 5 procent duidt wel op enige afkoeling; we komen uit een tijd dat dubbelcijferige groei in Amsterdam vrij normaal was.

In vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar zijn de transactieprijzen overigens licht gedaald. Maar een vergelijking van kwartaal op kwartaal gaat vaak mank, vanwege seizoensinvloeden. Bovendien is de transactieprijs per vierkante meter gewoon gestegen, tot 5800 euro. Dit betekent dat vooral kleinere woningen zijn verkocht, waardoor de gemiddelde transactieprijs is gedaald.

De prijs per vierkante meter ligt in Amsterdam ruim twee keer zo hoog als het gemiddelde in Nederland. In het hele land zijn de transactieprijzen vorig kwartaal 9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

‘Geen kapers op de kust’

ABN Amro verwacht dat de huizenprijzen in Nederland dit jaar 6 procent zullen stijgen. Volgens ABN Amro-econoom Philip Bokeloh was er in de eerste helft van dit jaar nog geen sprake van voorzichtigheid onder kopers. “Kennelijk zagen ze hun kans schoon om toe te slaan zonder kapers op de kust.” De lage hypotheekrente is hierbij een belangrijke stimulans.

Hij verwacht dat de prijzen in heel Nederland in 2021 zullen dalen, vanwege de economische krimp, bezuinigingen door bedrijven, onzekerheid en eventueel een tweede coronagolf. “Dit gaat ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de huizenmarkt.”

Of de prijsdalingen ook doorsijpelen in Amsterdam, waar aparte wetten gelden op de huizenmarkt, is de vraag. “Het tekort aan woningen is erg groot in de stad,” zegt Wijnen. “Hierdoor is de situatie anders dan in de vorige economische crisis, toen de huizenprijzen daalden.”