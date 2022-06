De wolf als beschermengel van damherten in de duinen

De wolf wordt al regelmatig gespot op de Veluwe. Volgens onderzoekers is het een kwestie van tijd tot het dier in de duinen opduikt. Daar zou hij nuttig werk kunnen verrichten. Beeld ANP

Kan de wolf een positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in de kuststrook tussen IJmuiden en Noordwijk? In een nieuwe studie van de universiteit van Wageningen wordt het dier genoemd als een van de mogelijke oplossingen voor het probleem van de overstekende damherten uit de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Jaarlijks worden in het gebied enkele tientallen damherten aangereden. Op verzoek van de provincie Noord-Holland inventariseerden de onderzoekers de mogelijkheden om de verkeersveiligheid op vooral de beruchte Zeeweg tussen Bloemendaal aan Zee en Overveen te vergroten. Er werd onder meer gekeken naar de effecten van hogere hekken, wildspiegels, geurgordijnen en natuurlijke vijanden zoals de wolf.

De onderzoekers verwachten dat de wolf, inmiddels regelmatig gespot op de Veluwe, vanzelf zal opduiken in de duinen. Zowel de Waterleidingduinen als het Nationaal Park Zuid-Kennemerland wordt omschreven als een geschikt leefgebied voor een of meer wolven. In het Amerikaanse Wisconsin nam het aantal aanrijdingen met herten fors af als gevolg van de gewoonte van wolven om zich langs wegen en bermen te verplaatsen. De wolf kan ook de Zeeweg veranderen in een landscape of fear voor herten, aldus het rapport.

Alleen geur werkt niet

Daarvoor is wel een échte wolf nodig. In het rapport wordt ook geschreven over de resultaten van proeven met geurgordijnen, waarbij geurstoffen van de mens, de lynx, de wolf en de beer worden gebruikt om herten af te schrikken. Dat werkt niet of nauwelijks. Voor geluiden en lichteffecten geldt dat de dieren er snel aan gewend raken. Bij een proef met lichteffecten maakte op de eerste dag 100 procent van de herten rechtsomkeert, twee weken later was dat nog maar 30 procent.

Damherten uit de Amsterdamse Waterleidingduinen aan de rand van de bebouwde kom van Zandvoort. Beeld ANP

Een damhert is wat dat betreft net een automobilist. Want ook de borden die speciaal langs de Zeeweg zijn geplaatst om het verkeer te waarschuwen voor overstekende herten maken op den duur geen enkele indruk meer. Meer soelaas verwachten de onderzoekers van de combinatie van een detectiesysteem en een waarschuwingsbord dat pas gaat knipperen als er daadwerkelijk een hert in de nabijheid van de weg is waargenomen.

Kunstmatige barrière

Als een robuuste oplossing wordt het wildraster aangedragen, maar dan wel een hekwerk van twee meter hoogte en bij voorkeur langs de hele lengte van de Zeeweg. Bij de natuurbrug Zeepoort is een dergelijk hek van enkele honderden meters geplaatst, maar het gevolg daarvan is dat de aanrijdingen nu een stukje verderop gebeuren. Nadelen van het wildraster: het is duur, tamelijk lelijk en vormt een kunstmatige barrière in een natuurgebied.

Tenslotte nog een drastisch recept: het decimeren van de hertenpopulatie. Er wordt nu al druk geschoten in beide natuurgebieden om het aantal damherten terug te brengen tot de gewenste stand van enkele honderden dieren, maar in het rapport staat dat wat de verkeersveiligheid betreft er eerder moet worden gedacht aan een populatie van enkele tientallen. Daarmee komt ook het voortbestaan van de groep in gevaar, waarschuwen de onderzoekers.