De Winterspelen komen straks online uit Amsterdam

De afgelopen maanden is in Pand Noord in de Amsterdamse Meeuwenlaan gebouwd aan een digitaal uitzendcentrum van waaruit Eurosport tenminste de komende zes jaar alle Olympische evenementen live online gaat uitzenden.



Bamtech heeft nu twee van zulke uitzendcentra, in New York en San Francisco.



Discovery kocht de Olympische streamingrechten in 2015 voor 1,3 miljard euro van het IOC. De Winterspelen in Zuid-Korea, het eerste evenement van die overeenkomst, moeten de eerste 'digitale online games' worden.



Bamtech gaat voor Eurosport in 69 landen en achttien talen alle sportevenementen van de komende spelen live online uitzenden via de Eurosport Player, tot 20 verschillende streams tegelijkertijd. De tv-kanalen van Eurosport bieden maar een deel van de evenementen.



Europees hoofdkantoor

De samenwerking biedt Bamtech, het grootste technologiebedrijf op het gebied van online videodiensten van de VS, meteen een springplank naar Europa.



De vestiging in Amsterdam wordt ook het Europees hoofdkantoor, van waaruit Bamtech op zoek gaat naar nieuwe Europese klanten, zowel op sportgebied als uit de amusementsindustrie.



Het bedrijf heeft, om regionale kennis te vergaren, vorig jaar zomer al het Amsterdamse digitale productiebedrijf The Capitals overgenomen.



Disney

De miljardenonderneming zal behalve met Eurosport - en toekomstige Europese klanten - vanuit Noord vooralsnog met name actief zijn met Amerikaanse activiteiten, MLB (basketbal) het Noord-Amerikaanse ijshockeykampioenschap NHL en de showworstelaars van WWE Network voorop.



In de VS verzorgt Bamtech ook diensten voor HBO (dat hier deel uitmaakt van Ziggo) en gamestreamer Playstation Vue en de League of Legends-gamecompetitie. In de VS zet Bamtech dit jaar met sportzender ESPN een 'Netflix voor sportuitzendingen' op.



Of de komst van Bamtech ook een voorbode is voor Europese plannen van Disney voor de eigen online videodienst, waarmee het bedrijf vanaf 2019 in Amerika de concurrentie wil aangaan met Netflix en Amazon Prime Video, is onbekend.