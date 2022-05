De windmolens hebben wethouder Marieke van Doorninck dan toch de kop gekost

Alles wijst erop dat Marieke van Doorninck het veld heeft moeten ruimen vanwege de problemen rondom de komst van windmolens in de stad. Beeld Jakob van Vliet

‘Ik keer niet terug als wethouder voor GroenLinks,’ schrijft Van Doorninck op de website van haar partij. ‘Dat is niet mijn eigen keuze: de partij heeft me laten weten een andere kandidaat voor te zullen dragen. Dat doet me verdriet.’ En: ‘De GroenLinkse veranderingsagenda was (en is) stevig, zeker op het gebied van duurzaamheid, en heeft ook weerstand opgeroepen. Dat was soms pittig, maar ook onvermijdelijk.’

Hoewel partijleider Rutger Groot Wassink in hetzelfde stuk warme woorden spreekt over zijn partijgenoot en haar bedankt voor haar inzet, wijst alles erop dat Van Doorninck het veld heeft moeten ruimen vanwege de problemen rondom de komst van windmolens in de stad. Tegen haar plannen was veel verzet. Dat heeft ze niet weg weten te nemen.

Hoogoplopende discussie

Experts, die aan het werk waren gezet door de gemeenteraad, concludeerden vorige maand nog dat de gemeente grote fouten heeft gemaakt in het participatieproces. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat hoe meer weerstand er is, hoe meer last van windturbines bewoners uiteindelijk ondervinden, met gezondheidseffecten tot gevolg. Oftewel: door het slechte inspraakbeleid van de gemeente zullen Amsterdammers meer gezondheidsklachten ervaren als de windmolens er eenmaal staan. Een verwijt dat Van Doorninck zich aan mocht trekken.

Van Doorninck wordt opgevolgd door Zita Pels, provinciaal bestuurder in Noord-Holland. Uitgerekend zij zorgde er vier jaar geleden voor dat de provincie een einde maakte aan de ban op extra windmolens op land, waarmee zij het startschot gaf voor de hoogoplopende discussie rond windmolens in Amsterdam. Nu krijgt ze het slepende dossier zelf onder haar hoede.