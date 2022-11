De wethouders kregen zowaar tegenspraak van hun eigen PvdA, GroenLinks en D66

De Amsterdamse politiek is vaak goed dichtgetimmerd. Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 hebben een meerderheid en de Amsterdamse raad blinkt niet uit in dualisme. Bij veel debatten staat de uitkomst vooraf al vast.

Het maakt de 45 raadsleden soms inwisselbaar. In een praktijk die zich voegt naar coalitieafspraken krijgen coalitieraadsleden moeilijk kleur op de wangen en krijgen oppositieraadsleden vaak weinig voor elkaar.

Deze week was het echter terecht dat oppositie- en coalitieraadsleden tevreden terugkeken op de raad. Het was namelijk begrotingsweek: de week waarin gestemd wordt over alle gewenste aanpassingen bij de verdeling van het geld volgend jaar. Heb je een idee, dan is dit het moment om er geld voor te regelen.

Er was verbazing bij oppositieraadsleden over hoeveel ruimte er was om geld los te peuteren voor hun ideeën. Toegegeven, dat moest dan vaak wel in samenwerking met coalitiepartijen, waarna enthousiast de discussie begon over wie het idee het eerst had gekregen, maar toch: ruimte.

Sterker nog, coalitiepartijen steunden voorstellen waarop hun eigen wethouders een negatief advies hadden gegeven. Het zou allemaal volstrekt logisch moeten zijn, want dualisme is hoe het hóórt te werken, maar het is lang niet altijd vanzelfsprekend.

De oogst was breed. Van de wens voor een generatietoets, via het aanstellen van een Amsterdam Ambassadeur voor congressen, tot meer geld voor meer groen en energievoorzieningen op daken, de oproep biomassavrij te zijn voor 2030 en gratis menstruatieproducten voor armere mensen.

Totaal vrijgemaakt geld: zo’n 6 miljoen euro. Op een begroting van bijna 7 miljard wellicht kruimelwerk, maar vertel dat vooral de juichende GroenLinkser Jenneke van Pijpen of SP’er Remine Alberts. Zij kregen een raadsmeerderheid zover 500.000 euro extra vrij te maken voor het terugdringen van wachtlijsten bij huishoudelijke hulp.

Toch is er een winstwaarschuwing. Veel aangenomen plannen zijn tijdelijk. Dat is een reëel risico voor de politieke partijen die nu bijvoorbeeld trots zijn op het aangekondigde gratis OV voor alle kinderen op zaterdag of op het uitbreiden van de groep gezinnen die gebruik kunnen maken van voordelige kindregelingen.

Vanwege financiële zorgen op de lange termijn is nieuw geld na een paar jaar niet zomaar gevonden. Geen partij zal een gezin met kinderen na twee jaar willen uitleggen dat ze toch niet meer onder de grens voor armoederegelingen vallen. Dat zal betekenen dat de rekening ergens over een paar jaar moet worden neergelegd.

De VVD van een paar jaar geleden zou om die reden tegengestemd hebben, zij zou de lastenverzwaringen alweer zien aankomen. Maar dit keer was de VVD een van de hartstochtelijkste initiatiefnemers van de plannen. Nog een reden waarom er deze week meer ruimte was: de grootste oppositiepartij zoekt duidelijk toenadering.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

