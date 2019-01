De Westerkerk gaat een jaar op de schop

De kerk kan op zondag worden gebruikt voor de wekelijkse dienst, maar de vermaarde cantatediensten met cantororganist Jos van der Kooy verhuizen voor de duur van de restauratie naar de Oude Lutherse Kerk.



Tijdens de restauratie wordt de hele binnenkant aangepakt van de monumentale kerk, ontworpen door Hendrick de Keyser en in opdracht van het stadsbestuur ­gebouwd tussen 1620 en 1631. Het interieur wordt stukje voor stukje aangepakt, zodat het grootste deel van de kerk in gebruik kan blijven.



Ook het beroemde kerkorgel uit 1681 van Roelof Barentsz Duyschot wordt gerestaureerd, inclusief de beschilderde orgelluiken van Gerard de Lairesse.



Hele toer

Het kleinere orgel voor de cantatediensten werd onlangs onder handen genomen, en wordt nu in een speciale bekisting geplaatst om tijdens de werkzaamheden stofschade te voorkomen.



Voor de restauratie is meer dan een miljoen euro aan subsidies en giften beschikbaar. De kosten van de hele operatie worden geschat op drie miljoen euro. Het kerkbestuur hoopt de resterende twee miljoen in de loop van het jaar bij elkaar te sprokkelen.



Dat zal nog een hele toer worden, want het kerkgebouw kan dit jaar niet worden gebruikt voor trouwerijen, recepties en andere betaalde evenementen.



Ook de opbrengsten uit de verkoop in de kerkwinkel zullen aanmerkelijk lager zijn dan normaal, is de verwachting.