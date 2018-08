De wespennesten zijn groter dan ooit

In de afgelopen vijftien jaar heeft de branche het nog nooit zo druk gehad, vertelt Richard Piké van Van der Velden Ongediertebestrijding uit Amstelveen. "Voor het eerst in ons bestaan kunnen we niet altijd binnen 24 uur langskomen, soms duurt het iets langer. Onze mensen werken van zeven tot zeven en we gaan momenteel door in het weekend, zo druk is het."



Marktleider Rentokil Pest Control merkt het ook, zegt een medewerker van de telefooncentrale. Wie online een afspraak in Amsterdam wil inplannen om een wespennest te laten weghalen, kan op zijn vroegst vrijdag worden geholpen.



Wie zich net lekker op het balkon of in de achtertuin heeft geïnstalleerd krijgt er geheid last van: zoemende wespen op zoek naar zoetigheid. Ook op festivals zijn ze een plaag.



Door het warme weer zijn de nesten zeer productief en vliegen er veel meer wespen uit dan tijdens een gewone zomer. Om dezelfde reden begint de overlast dit jaar eerder dan anders.



Groter dan ooit

Rogier van der Heijden van SV Ongediertebestrijding herkent de verhalen uit de branche. "Meestal begint het pas eind augustus, maar nu is er al ongelofelijk veel werk. Ik heb in Amsterdam tot drie keer meer te doen dan in een gewone zomer," zegt hij.