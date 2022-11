De wereld van F-game, hoe digitale fraude raakt aan de zware misdaad

De online fraude is een landelijk probleem, maar maakt school in straatculturen zoals in Amsterdam-Zuidoost. Daar komt deze ‘F-game’ bijvoorbeeld voor in drillrapclips. Lees hier het volledige verhaal.

Wouter Laumans: “Wat mij opvalt is dat het professioneel gebeurt. Via Telegram worden belscenario’s verkocht die goed werken. Daar gaan ze bij criminele callcentertjes met prepaidtelefoons mee aan de slag.”

“Het geld dat er mee verdiend wordt, wordt ook geïnvesteerd in de drugshandel. Het is een manier om te zorgen dat je een positie kunt verwerven in die nog zwaarder georganiseerde misdaad. Je moet met een startkapitaal aan de start verschijnen.”

“Of ik er zelf weleens ben ingetrapt? Helaas wel.”

De Taghi Podcast Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans praten over de recentste ontwikkelingen in het proces Marengo en de daaraan gelieerde processen. Beluister hier de eerdere afleveringen. Vragen? Mail naar taghi@parool.nl