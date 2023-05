De Walk-in Fridge-reclame van Jorn Kruijsen (1972-2023) ging de hele wereld over

Nederland kent hem van reclames als de Walk-in Fridge of supermarktmanager Harry Piekema. Zijn vele, vele vrienden kennen Jorn Kruijsen als een joviale, vriendelijke grote beer, waar heel veel geluid uit kwam, en ook liefde voor het leven.

Op alle mogelijke manieren was Jorn Kruijsen groots. In zijn manier van werken, van het leven genieten, en om te beginnen hoe hij een kamer binnenkwam. Eén meter negentig lang, een stevig postuur en een stemgeluid dat zich vaak al van verre aankondigde.

“Als hij ergens binnenkwam, had iedereen dat binnen een paar seconden in de gaten,” zegt zijn broer Otto Kruijsen. “Jorn kon heel goed lawaai maken.”

“Hij vulde elke ruimte,” zegt zijn vrouw Mariëlle Nap. “Er kwam altijd iets binnen.”

Hij werd niet voor niets De Grote Beer genoemd. “Of De Grote Knuffelbeer,” zegt zijn compagnon Jeroen van de Sande. “Hij was ook een bijzonder aaibaar mens.”

Vorige week donderdag overleed Kruijsen, creative director en partner bij reclamebureau Alfred, toch nog onverwacht, op 51-jarige leeftijd.

Rollen van het lachen

Kruijsen werd in 1972 geboren in het OLVG in Amsterdam, maar groeide op in Amstelveen. Zijn alleenstaande moeder had drie zonen. Eric, Otto en Jorn, de jongste.

Hij studeerde in Kampen en Utrecht aan de kunstacademie, maar maakte in Amsterdam al snel een bliksemcarrière in de reclamewereld. Bij DMB&B, een bureau dat niet meer bestaat, werden Kruijsen en Van de Sande in één kamer gezet, beiden nog junior. Ze moesten maar gaan samenwerken.

“Binnen twee uur lagen we rollend van het lachen op de vloer,” zegt Van de Sande. Wat daarop volgde: een diepe vriendschap en innige samenwerking van 26 jaar, bij meerdere bureaus maar altijd als duo. Ze maakten in totaal zo’n vijfhonderd reclamefilms en wonnen een niet te tellen reeks Gouden Lampen en Leeuwen in Cannes, en één Gouden Loeki.

Tijdens hun vele brainstormen door het Amsterdamse Bos zei Kruijsen graag: “Leuk, maar is het een Lamp?”

Heinekenreclame Walk-in Fridge viraal

Reclame moest leuk zijn, entertainend, grappig. Dat was zijn missie. De Walk-in Fridge van Heineken was alleen voor de Nederlandse markt bedoeld, maar ging viraal en werd uiteindelijk in zo’n 45 landen uitgebracht. Snoop Dogg maakte zijn eigen versie, met een kast vol wiet.

De lijst is eindeloos: de Pearle-campagne met Ton Kas en Dick van den Toorn, Albert Heijn met filiaalmanager Harry Piekema, Unox, McDonald’s, Royal Club, Amstel, Texels en recent nog de vechtende ridders van Affligem die monnik werden.

Ook een mooi verhaal uit de reclamehistorie: Kruijsen leerde zijn vrouw kennen op de set van Mora, twintig jaar geleden. Nap: “Hij was ontzettend eigenwijs; hij reed alleen maar links op de weg. Maar hij was ook ontzettend romantisch en liefdevol, altijd met bloemen en briefjes. Hij had een groot hart.”

Zoals hij van zijn werk hield, hield hij ook van het leven. Alles moest groots en meeslepend. “Hij was heel zwart-wit,” zegt Nap. “Hij hield enorm van eten en drinken, maar als hij moest sporten, ging hij ook meteen elke dag anderhalf uur naar de gym in het Soho House, en deed hij een kuub groente in de blender.”

Van de Sande: “Alles wat hij deed, deed hij met gestrekt been. Vol erin. Alles of niets. Met dubbele mayo.”

Veel pijnstillers

Ruim een jaar geleden werd kanker geconstateerd. De ziekte was onomkeerbaar. Nap: “Hij wilde niet ziek zijn. Hij was gewoon nog niet klaar.”

Kruijsen overleed, drie dagen na de tiende verjaardag van zijn zoon Jimmy. Broer Otto: “Met heel veel pijnstillers, écht op karakter, heeft hij er zoveel mogelijk voor gezorgd dat Jimmy een normale verjaardag zou hebben. Dat zegt ook alles over Jorn.”

Kruijsen wordt donderdag in besloten kring herdacht.