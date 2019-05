De vuile auto moet de stad uit. Past de markt zich aan?

We verwachten dat de tweede­handsmarkt in elektrische auto's tot bloei komt

Niet iedereen is even enthousiast. 'Bizar!' is de reactie van de RAI Vereniging. Politiek Den Haag is ook kritisch. Toch staan de overheden dit keer niet lijnrecht tegenover elkaar, zoals in 2013. Toen liep het meningsverschil met de minis­ter over het verlagen van de maximumsnelheid op de A10 West zo hoog op dat de rechter moest vonnissen.



Dit keer zegt D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Luchtkwaliteit) dat ze de plannen bestudeert. Natuurlijk wordt vanuit de Tweede Kamer gemopperd, zoals door VVD'er Remco Dijkstra. "Er is momenteel geen wetgeving die een ban op benzineauto's mogelijk maakt."



Maar de energietransitie staat tegenwoordig ook in Den Haag hoog op de agenda; dat Amsterdam nu vrijwillig de rol van proeftuin op zich neemt, kan ook op bewondering rekenen. "Hier moeten we naartoe," zegt D66-Kamerlid Rutger Schonis.



Bloei tweedehandsmarkt

Groter is de uitdaging voor de markt. Die produceert niet genoeg verschillende typen, noch genoeg absolute aantallen voertuigen om te kunnen voldoen aan de vraag die Amsterdam nu creëert. Dijksma hoopt dat de ambities uit haar actieplan voor een versnelling zorgen.